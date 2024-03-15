https://ria.ru/20240315/general-1933351848.html

"С цепи сорвались". Генерал ВСУ раскрыл, что Россия начала делать на фронте

"С цепи сорвались". Генерал ВСУ раскрыл, что Россия начала делать на фронте - РИА Новости, 15.03.2024

"С цепи сорвались". Генерал ВСУ раскрыл, что Россия начала делать на фронте

Вооруженные силы России бьют по позициям ВСУ на Авдеевском направлении из всех видов артиллерии, сообщил отставной украинский генерал Сергей Кривонос со ссылкой РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T20:02

2024-03-15T20:02

2024-03-15T20:02

специальная военная операция на украине

безопасность

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россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Вооруженные силы России бьют по позициям ВСУ на Авдеевском направлении из всех видов артиллерии, сообщил отставной украинский генерал Сергей Кривонос со ссылкой на военных в эфире телеканала "Прямой"."Артиллерия врага последние недели вообще сорвалась с цепи, как они сказали. Начиная от ствольной артиллерии и заканчивая реактивной", — заявил он.По словам Кривоноса, российские войска обладают огромными количеством артиллерийских установок, что не только позволяет вести массированный огонь, но и дает возможность оперативно подтягивать резервы на нужном участке."Это не паника, это констатация факта", — отметил генерал.В пятницу Министерство обороны России сообщило, что российские военнослужащие за неделю нанесли поражение 11 бригадам ВСУ и отразили 64 контратаки на Авдеевском направлении, противник потерял здесь более 2,7 тысячи солдат.

https://ria.ru/20240315/vsu-1933331339.html

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безопасность, украина, россия, вооруженные силы украины