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"С цепи сорвались". Генерал ВСУ раскрыл, что Россия начала делать на фронте - РИА Новости, 15.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:02 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/general-1933351848.html
"С цепи сорвались". Генерал ВСУ раскрыл, что Россия начала делать на фронте
"С цепи сорвались". Генерал ВСУ раскрыл, что Россия начала делать на фронте - РИА Новости, 15.03.2024
"С цепи сорвались". Генерал ВСУ раскрыл, что Россия начала делать на фронте
Вооруженные силы России бьют по позициям ВСУ на Авдеевском направлении из всех видов артиллерии, сообщил отставной украинский генерал Сергей Кривонос со ссылкой РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T20:02
2024-03-15T20:02
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Вооруженные силы России бьют по позициям ВСУ на Авдеевском направлении из всех видов артиллерии, сообщил отставной украинский генерал Сергей Кривонос со ссылкой на военных в эфире телеканала "Прямой"."Артиллерия врага последние недели вообще сорвалась с цепи, как они сказали. Начиная от ствольной артиллерии и заканчивая реактивной", — заявил он.По словам Кривоноса, российские войска обладают огромными количеством артиллерийских установок, что не только позволяет вести массированный огонь, но и дает возможность оперативно подтягивать резервы на нужном участке."Это не паника, это констатация факта", — отметил генерал.В пятницу Министерство обороны России сообщило, что российские военнослужащие за неделю нанесли поражение 11 бригадам ВСУ и отразили 64 контратаки на Авдеевском направлении, противник потерял здесь более 2,7 тысячи солдат.
https://ria.ru/20240315/vsu-1933331339.html
https://ria.ru/20240315/general-1933264683.html
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безопасность, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
"С цепи сорвались". Генерал ВСУ раскрыл, что Россия начала делать на фронте

Кривонос: российские военные бьют по позициям ВСУ в ДНР из всех видов артиллерии

CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України / Генерал Сергей Кривонос
Генерал Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України /
Генерал Сергей Кривонос. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Вооруженные силы России бьют по позициям ВСУ на Авдеевском направлении из всех видов артиллерии, сообщил отставной украинский генерал Сергей Кривонос со ссылкой на военных в эфире телеканала "Прямой".
"Артиллерия врага последние недели вообще сорвалась с цепи, как они сказали. Начиная от ствольной артиллерии и заканчивая реактивной", — заявил он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
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По словам Кривоноса, российские войска обладают огромными количеством артиллерийских установок, что не только позволяет вести массированный огонь, но и дает возможность оперативно подтягивать резервы на нужном участке.
«
"Это не паника, это констатация факта", — отметил генерал.
В пятницу Министерство обороны России сообщило, что российские военнослужащие за неделю нанесли поражение 11 бригадам ВСУ и отразили 64 контратаки на Авдеевском направлении, противник потерял здесь более 2,7 тысячи солдат.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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