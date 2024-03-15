Рейтинг@Mail.ru
Армия Израиля отвергла обстрел палестинцев с десятками жертв - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:48 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/gaza-1933088863.html
Армия Израиля отвергла обстрел палестинцев с десятками жертв
Армия Израиля отвергла обстрел палестинцев с десятками жертв - РИА Новости, 15.03.2024
Армия Израиля отвергла обстрел палестинцев с десятками жертв
Армия Израиля (ЦАХАЛ) отрицает, что израильские военные обстреляли палестинцев на юге города Газа, в результате чего погибли более 30 человек. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T03:48
2024-03-15T03:48
в мире
израиль
эль-кувейт
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917753331_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_82e6bcf1e6686829188d50a2a31cb62e.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Армия Израиля (ЦАХАЛ) отрицает, что израильские военные обстреляли палестинцев на юге города Газа, в результате чего погибли более 30 человек. Ранее телеканал "Аль-Акса" сообщил, что более 30 палестинцев погибли в результате израильского обстрела на кольцевой развязке эль-Кувейт на юге города Газа. "Сведения о том, что ЦАХАЛ атаковал десятки жителей Газы в пункте распределения помощи, ложны", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале. В ЦАХАЛ добавили, что изучают инцидент, и призвали СМИ "полагаться только на достоверную информацию".
https://ria.ru/20240314/khezbolla-1932840866.html
https://ria.ru/20240314/konflikt-1915630213.html
израиль
эль-кувейт
палестина
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917753331_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_08fc1bf370cd64334e98286615a58ec2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, эль-кувейт, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, Эль-Кувейт, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
Армия Израиля отвергла обстрел палестинцев с десятками жертв

Израиль отрицает обстрел палестинцев, жертвами которого стали более 30 человек

© AP Photo / Tsafrir AbayovСолдаты израильской армии около границы с сектором Газа
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Армия Израиля (ЦАХАЛ) отрицает, что израильские военные обстреляли палестинцев на юге города Газа, в результате чего погибли более 30 человек.
Ранее телеканал "Аль-Акса" сообщил, что более 30 палестинцев погибли в результате израильского обстрела на кольцевой развязке эль-Кувейт на юге города Газа.
Дым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики Хезболлы - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
"Хезболла" заявила об атаке шести израильских позиций
Вчера, 01:55
"Сведения о том, что ЦАХАЛ атаковал десятки жителей Газы в пункте распределения помощи, ложны", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
В ЦАХАЛ добавили, что изучают инцидент, и призвали СМИ "полагаться только на достоверную информацию".
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильЭль-КувейтОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала