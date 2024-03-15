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Армия Израиля отвергла обстрел палестинцев с десятками жертв
Армия Израиля отвергла обстрел палестинцев с десятками жертв - РИА Новости, 15.03.2024
Армия Израиля отвергла обстрел палестинцев с десятками жертв
Армия Израиля (ЦАХАЛ) отрицает, что израильские военные обстреляли палестинцев на юге города Газа, в результате чего погибли более 30 человек. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T03:48
2024-03-15T03:48
2024-03-15T03:48
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Армия Израиля (ЦАХАЛ) отрицает, что израильские военные обстреляли палестинцев на юге города Газа, в результате чего погибли более 30 человек. Ранее телеканал "Аль-Акса" сообщил, что более 30 палестинцев погибли в результате израильского обстрела на кольцевой развязке эль-Кувейт на юге города Газа. "Сведения о том, что ЦАХАЛ атаковал десятки жителей Газы в пункте распределения помощи, ложны", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале. В ЦАХАЛ добавили, что изучают инцидент, и призвали СМИ "полагаться только на достоверную информацию".
https://ria.ru/20240314/khezbolla-1932840866.html
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в мире, израиль, эль-кувейт, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, Эль-Кувейт, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
Армия Израиля отвергла обстрел палестинцев с десятками жертв
Израиль отрицает обстрел палестинцев, жертвами которого стали более 30 человек