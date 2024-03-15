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На юге Газы от обстрела Израиля погибли 30 человек, пишут СМИ - РИА Новости, 15.03.2024
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00:25 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/gaza-1933078951.html
На юге Газы от обстрела Израиля погибли 30 человек, пишут СМИ
На юге Газы от обстрела Израиля погибли 30 человек, пишут СМИ - РИА Новости, 15.03.2024
На юге Газы от обстрела Израиля погибли 30 человек, пишут СМИ
Более 30 палестинцев погибли в результате израильского обстрела на кольцевой развязке эль-Кувейт на юге города Газа, сообщает телеканал "Аль-Акса". РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T00:25
2024-03-15T00:25
в мире
эль-кувейт
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
сектор газа
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ГАЗА, 15 мар - РИА Новости. Более 30 палестинцев погибли в результате израильского обстрела на кольцевой развязке эль-Кувейт на юге города Газа, сообщает телеканал "Аль-Акса". "Более тридцати палестинцев были убиты в результате израильского обстрела на кольцевой развязке эль-Кувейт на юге города Газа", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что стрельба велась из вертолета по палестинцам, которые ожидали получения помощи с юга сектора Газа.
https://ria.ru/20240314/konflikt-1915630213.html
эль-кувейт
израиль
палестина
сектор газа
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в мире, эль-кувейт, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Эль-Кувейт, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
На юге Газы от обстрела Израиля погибли 30 человек, пишут СМИ

"Аль-Акса": более 30 палестинцев погибли из-за израильского обстрела на юге Газы

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия израильских авиаударов в секторе Газа
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© AP Photo / Leo Correa
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГАЗА, 15 мар - РИА Новости. Более 30 палестинцев погибли в результате израильского обстрела на кольцевой развязке эль-Кувейт на юге города Газа, сообщает телеканал "Аль-Акса".
"Более тридцати палестинцев были убиты в результате израильского обстрела на кольцевой развязке эль-Кувейт на юге города Газа", - говорится в сообщении телеканала.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
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Вчера, 19:55
Отмечается, что стрельба велась из вертолета по палестинцам, которые ожидали получения помощи с юга сектора Газа.
 
В миреЭль-КувейтИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор Газа
 
 
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