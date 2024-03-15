https://ria.ru/20240315/gaza-1933078951.html

На юге Газы от обстрела Израиля погибли 30 человек, пишут СМИ

На юге Газы от обстрела Израиля погибли 30 человек, пишут СМИ - РИА Новости, 15.03.2024

На юге Газы от обстрела Израиля погибли 30 человек, пишут СМИ

Более 30 палестинцев погибли в результате израильского обстрела на кольцевой развязке эль-Кувейт на юге города Газа, сообщает телеканал "Аль-Акса". РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T00:25

2024-03-15T00:25

2024-03-15T00:25

в мире

эль-кувейт

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

сектор газа

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ГАЗА, 15 мар - РИА Новости. Более 30 палестинцев погибли в результате израильского обстрела на кольцевой развязке эль-Кувейт на юге города Газа, сообщает телеканал "Аль-Акса". "Более тридцати палестинцев были убиты в результате израильского обстрела на кольцевой развязке эль-Кувейт на юге города Газа", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что стрельба велась из вертолета по палестинцам, которые ожидали получения помощи с юга сектора Газа.

https://ria.ru/20240314/konflikt-1915630213.html

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в мире, эль-кувейт, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа