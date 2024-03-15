https://ria.ru/20240315/gagauziya-1933340552.html

Глава Гагаузии назвала образ "сепаратистского региона" незаслуженным

Глава Гагаузии назвала образ "сепаратистского региона" незаслуженным - РИА Новости, 15.03.2024

Глава Гагаузии назвала образ "сепаратистского региона" незаслуженным

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила в своем Telegram-канале, что с подачи президента Молдавии Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) для... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T19:08

2024-03-15T19:08

2024-03-15T19:08

в мире

гагаузия

молдавия

евгения гуцул

майя санду

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931082562_0:110:3071:1837_1920x0_80_0_0_e3301750304dada501e59ba5a4f05a07.jpg

КИШИНЕВ, 15 мар - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила в своем Telegram-канале, что с подачи президента Молдавии Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) для автономии создают незаслуженный образ "опасного и сепаратистского региона". "Правящая партия и Санду намеренно нагнетают напряженность в обществе, подрывают гражданское согласие и межэтнический мир в нашей стране. Провластные СМИ и "эксперты" создают региону незаслуженный образ "опасного и сепаратистского региона", - написала Гуцул. По ее словам, первые лица страны и депутаты из фракции ПДС позволяют себе оскорбительные высказывания в адрес руководства и жителей Гагаузии. "В нарушение закона Республики Молдова "Об особом правовом статусе АТО Гагаузия (Гагауз Ери) Санду отказывается подписать указ о включении башкана (главы автономии - ред.) в состав правительства. Это опасный прецедент, подрывающий доверие жителей автономии к центру", - добавила Гуцул. Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Гуцул, которую поддерживала партия "Шор". Саму политсилу власти Молдавии объявили в июне антиконституционной, обвинив ее в том числе в сотрудничестве с Россией. После выборов главы Гагаузии центральные власти Молдавии начали оказывать давление на регион. Президент Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства Молдавии, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

https://ria.ru/20240313/sandu-1932768562.html

гагаузия

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, гагаузия, молдавия, евгения гуцул, майя санду