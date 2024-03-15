https://ria.ru/20240315/gagauziya-1933311474.html

Парламент Гагаузии изменил правила проведения выборов главы автономии

Парламент Гагаузии изменил правила проведения выборов главы автономии - РИА Новости, 15.03.2024

Парламент Гагаузии изменил правила проведения выборов главы автономии

Народное собрание Гагаузии (НСГ) на заседании в пятницу внесло поправки в местную конституцию, изменив правила выборов главы автономии Молдавии, референдумов, а РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T17:41

2024-03-15T17:41

2024-03-15T17:41

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евгения гуцул

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КИШИНЕВ, 15 мар - РИА Новости. Народное собрание Гагаузии (НСГ) на заседании в пятницу внесло поправки в местную конституцию, изменив правила выборов главы автономии Молдавии, референдумов, а также дополнительные требования к кандидатам в руководство региона, передает корреспондент РИА Новости. "Закон о внесении изменений и дополнений в Уложение (конституцию - ред.) Гагаузии прошел все этапы, предусмотренные регламентом для финального третьего чтения. Мы будем озвучивать каждую из поправок и затем голосовать", - заявил в начале заседания глава НСГ Дмитрий Константинов. В частности, было решено, что выборы депутатов НСГ и главы Гагаузии будут проводиться в первое воскресенье после того, как у политиков завершатся сроки действия мандатов. В автономии появится избирательный ценз как для кандидатов, голосовать за кандидата в председатели автономии смогут те, кто живет в Гагаузии не меньше трех лет. При этом кандидат в местные депутаты должен прожить в автономии хотя бы три года, а кандидат на пост главы Гагаузии - не меньше 10 лет. Все политики обязаны сдать экзамен на знание гагаузского языка и обязаны будут на протяжении своего мандата жить на территории автономии. Закон запрещает распускать парламент в первый год после выборов депутатов и за полгода до истечения срока главы автономии. Решения, принятые при проведении референдумов, будут иметь "высшую юридическую силу на территории Гагаузии". При этом депутаты отказались создать в Гагаузии собственные суды и трибунал, поскольку это станет посягательством на полномочия Конституционного суда Молдавии. Проект поправок в уложение Гагаузии будет направлен на подписание действующей главе автономии Евгении Гуцул. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240306/integratsiya-1931359368.html

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

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в мире, гагаузия, молдавия, дмитрий константинов, таможенный союз, евгения гуцул, россия