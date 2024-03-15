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Мажоретки. Во Франции высказались о российской армии - РИА Новости, 15.03.2024
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11:14 15.03.2024 (обновлено: 11:58 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/frantsiya-1933158415.html
Мажоретки. Во Франции высказались о российской армии
Мажоретки. Во Франции высказались о российской армии - РИА Новости, 15.03.2024
Мажоретки. Во Франции высказались о российской армии
Высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке военных на Украину безумно, заявил высокопоставленный французский офицер в беседе с... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T11:14
2024-03-15T11:58
в мире
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке военных на Украину безумно, заявил высокопоставленный французский офицер в беседе с Marianne."Не стоит обманывать себя: против русских мы все равно, что армия мажореток", — сказал он.Отправка французских войск на украинский фронт стала бы крайне неразумным решением, добавил офицер.Резонансное высказывание МакронаВ конце февраля президент Франции заявил, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Макрон также подчеркнул, что у Франции нет лимитов и красных линий в вопросе помощи Киеву.При этом власти многих европейских государств заявили, что речь о переброске военных на Украину не идет. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус подчеркнули, что Германия не будет отправлять туда военнослужащих. Кроме того, глава немецкого правительства уточнил, что другие члены НАТО тоже не собираются этого делать.В понедельник, 11 марта, генсек альянса Йенс Столтенберг подтвердил, что блок не намерен направлять войска на Украину, и призвал Макрона консультироваться по таким вопросам с членами организации.Владимир Путин предупредил, что ввод европейского контингента никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для киевских властей. В ответ на слова французского лидера об отсутствии у Парижа красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
https://ria.ru/20240315/ukraina-1933130544.html
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в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, олаф шольц, борис писториус, нато, париж
В мире, Украина, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Борис Писториус, НАТО, Париж
Мажоретки. Во Франции высказались о российской армии

Французский офицер: французская армия против ВС РФ сродни мажореткам

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке военных на Украину безумно, заявил высокопоставленный французский офицер в беседе с Marianne.
"Не стоит обманывать себя: против русских мы все равно, что армия мажореток", — сказал он.
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Отправка французских войск на украинский фронт стала бы крайне неразумным решением, добавил офицер.

Резонансное высказывание Макрона

В конце февраля президент Франции заявил, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.
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Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Макрон также подчеркнул, что у Франции нет лимитов и красных линий в вопросе помощи Киеву.
При этом власти многих европейских государств заявили, что речь о переброске военных на Украину не идет. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус подчеркнули, что Германия не будет отправлять туда военнослужащих. Кроме того, глава немецкого правительства уточнил, что другие члены НАТО тоже не собираются этого делать.
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В понедельник, 11 марта, генсек альянса Йенс Столтенберг подтвердил, что блок не намерен направлять войска на Украину, и призвал Макрона консультироваться по таким вопросам с членами организации.
Владимир Путин предупредил, что ввод европейского контингента никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для киевских властей. В ответ на слова французского лидера об отсутствии у Парижа красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
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