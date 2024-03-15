https://ria.ru/20240315/frantsiya-1933094086.html

Французский депутат обвинил Макрона в безответственности

Французский депутат обвинил Макрона в безответственности - РИА Новости, 15.03.2024

Французский депутат обвинил Макрона в безответственности

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе интервью подтвердил свою готовность поставить страну под угрозу войны с Россией, заявил депутат фракции левой партии... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T05:56

2024-03-15T05:56

2024-03-15T10:54

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе интервью подтвердил свою готовность поставить страну под угрозу войны с Россией, заявил депутат фракции левой партии "Непокорившаяся Франция" Арно Ле Галль. Ранее Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что Франция готова ответить на возможную эскалацию с российской стороны и "принять решения, гарантирующие, что Россия никогда не победит". При это он отметил, что "Франция не ведет войну с Россией и российским народом", но поддерживает Украину, которая "должна вернуться к международно признанным границам". Он также отметил, что Франция никогда не возьмет на себя инициативу в военных действиях на Украине. "Все запутанно, кроме одного: президент Республики вновь подтверждает, что готов поставить Францию в ситуацию войны с Россией", — написал депутат в соцсети X. Ле Галль в связи с этим обвинил Макрона в безответственности.

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

https://ria.ru/20240312/repetitsiya-1932341181.html

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в мире, россия, франция, украина, эммануэль макрон