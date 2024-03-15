https://ria.ru/20240315/festival-1933380445.html

Рязанский губернатор встретился с участниками Всемирного фестиваля молодежи

Рязанский губернатор встретился с участниками Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 15.03.2024

Рязанский губернатор встретился с участниками Всемирного фестиваля молодежи

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал, что встретился с участниками и волонтерами Всемирного фестиваля молодежи и обещал помочь в реализации... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T21:58

2024-03-15T21:58

2024-03-15T21:58

рязанская область

рязанская область

павел малков

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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РЯЗАНЬ, 15 мар - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал, что встретился с участниками и волонтерами Всемирного фестиваля молодежи и обещал помочь в реализации привезенных с мероприятия идей. "Встретился с участниками и волонтёрами Всемирного фестиваля молодёжи. В начале марта от нашего региона в Сочи отправилась команда из 90 ребят и 29 волонтёров разного возраста. Все прошли серьёзный отбор, чтобы попасть на фестиваль. Участники фестиваля поделились впечатлениями, рассказали об успехах и новых проектах", - написал Павел Малков в своем Telegram-канале. Он рассказал, что студент Рязанского медицинского университета Павел Игнатов стал победителем спецноминации национальной премии "Россия – страна возможностей". Доцент радиотехнического университета Валерия Тишкина победила в конкурсе Росатома и вошла в состав запланированной экспедиции в Арктику. Вокальная группа того же вуза заняла второе место в "Битве хоров" в номинации "Эстрадный хор". Кроме того, добавил губернатор, на протяжении фестиваля рязанцы шефствовали над делегациями из Греции и Мозамбика, а также подружились с молодёжью из Марокко, Чили и других стран. Теперь планируют совместные проекты и ждут новых друзей в гости. "Ребята привезли много интересных идей и проектов. Главное – силы, воля и желание воплотить в жизнь задуманное. В остальном мы обязательно поможем", - подчеркнул глава региона. Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодежь. РИА Новости стало генеральным информационным партнером Всемирного фестиваля молодежи-2024.

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рязанская область, павел малков, всемирный фестиваль молодежи — 2024