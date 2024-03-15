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ЕК изучает возможность ограничения импорта российской сельхозпродукции - РИА Новости, 15.03.2024
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17:45 15.03.2024 (обновлено: 17:53 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/evropa-1933312243.html
ЕК изучает возможность ограничения импорта российской сельхозпродукции
ЕК изучает возможность ограничения импорта российской сельхозпродукции - РИА Новости, 15.03.2024
ЕК изучает возможность ограничения импорта российской сельхозпродукции
Еврокомиссия изучает возможность ограничения импорта сельхозпродукции РФ в ЕС, в ближайшее время выступит с соответствующим предложением, говорится в заявлении... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:45
2024-03-15T17:53
россия
еврокомиссия
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
урсула фон дер ляйен
польша
дональд туск
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БРЮССЕЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Еврокомиссия изучает возможность ограничения импорта сельхозпродукции РФ в ЕС, в ближайшее время выступит с соответствующим предложением, говорится в заявлении главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен по итогам ее переговоров с премьер-министром Польши Дональдом Туском."Еврокомиссия оценивает возможность введения ограничений на импорт сельскохозяйственной продукции из России в Евросоюз. В этой связи Еврокомиссия в ближайшее время выступит с предложением", - указывается в распространенном документе.
https://ria.ru/20240315/sanktsi-1933300372.html
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россия, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, урсула фон дер ляйен, польша, дональд туск
Россия, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире, Урсула фон дер Ляйен, Польша, Дональд Туск
ЕК изучает возможность ограничения импорта российской сельхозпродукции

ЕК изучает возможность ограничения импорта российской сельхозпродукции в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Еврокомиссия изучает возможность ограничения импорта сельхозпродукции РФ в ЕС, в ближайшее время выступит с соответствующим предложением, говорится в заявлении главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен по итогам ее переговоров с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
"Еврокомиссия оценивает возможность введения ограничений на импорт сельскохозяйственной продукции из России в Евросоюз. В этой связи Еврокомиссия в ближайшее время выступит с предложением", - указывается в распространенном документе.
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
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РоссияЕврокомиссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ миреУрсула фон дер ЛяйенПольшаДональд Туск
 
 
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