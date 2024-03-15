https://ria.ru/20240315/evropa-1933312243.html

ЕК изучает возможность ограничения импорта российской сельхозпродукции

ЕК изучает возможность ограничения импорта российской сельхозпродукции - РИА Новости, 15.03.2024

ЕК изучает возможность ограничения импорта российской сельхозпродукции

Еврокомиссия изучает возможность ограничения импорта сельхозпродукции РФ в ЕС, в ближайшее время выступит с соответствующим предложением, говорится в заявлении... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T17:45

2024-03-15T17:45

2024-03-15T17:53

россия

еврокомиссия

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

урсула фон дер ляйен

польша

дональд туск

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БРЮССЕЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Еврокомиссия изучает возможность ограничения импорта сельхозпродукции РФ в ЕС, в ближайшее время выступит с соответствующим предложением, говорится в заявлении главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен по итогам ее переговоров с премьер-министром Польши Дональдом Туском."Еврокомиссия оценивает возможность введения ограничений на импорт сельскохозяйственной продукции из России в Евросоюз. В этой связи Еврокомиссия в ближайшее время выступит с предложением", - указывается в распространенном документе.

https://ria.ru/20240315/sanktsi-1933300372.html

россия

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россия, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, урсула фон дер ляйен, польша, дональд туск