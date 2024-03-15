https://ria.ru/20240315/evropa-1933202531.html

СМИ: на Западе боятся подрыва единства Европы из-за конфликта ФРГ и Франции

СМИ: на Западе боятся подрыва единства Европы из-за конфликта ФРГ и Франции - РИА Новости, 15.03.2024

СМИ: на Западе боятся подрыва единства Европы из-за конфликта ФРГ и Франции

Страны Запада опасаются, что разногласия президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца в том числе по поводу конфликта на Украине, достигли... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T13:11

2024-03-15T13:11

2024-03-15T13:17

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франция

эммануэль макрон

олаф шольц

евросоюз

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Страны Запада опасаются, что разногласия президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца в том числе по поводу конфликта на Украине, достигли такой степени, что угрожают подорвать европейское единство, намеченные на пятницу переговоры в Берлине призваны восстановить испорченные отношения, сообщает газета Financial Times. В пятницу канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск проведут в Берлине встречу для обсуждения поддержки Украины. Как отмечала газета Politico со ссылкой на немецкого чиновника, от встречи не ожидается никаких конкретных решений или заявлений, их цель - послать новый сигнал о единстве. "Разлад между президентом Франции и канцлером ФРГ Олафом Шольцем достиг такой интенсивности, что союзники опасаются, что он подрывает европейское единство в ключевой момент", - пишет издание. Financial Times отмечает, что напряженность в отношениях между лидерами сейчас настолько велика, что стала предметом общественной обеспокоенности в обеих странах. Как отмечает газета, предстоящие переговоры Шольца и Макрона в Берлине с участием Туска призваны "создать видимость единства и западной решимости поддерживать Украину", но перед ними лидеры Франции и Германии проведут двустороннюю встречу, "явно подготовленную для восстановления их скрипучих отношений". В конце февраля газета Politico сообщала, что разногласия между Шольцем и Макроном по поводу помощи Украине превращаются в открытую вражду на фоне заявлений французского лидера об отправке войск на Украину. По словам источников издания из ФРГ, Макрон готов "жестко говорить" об Украине, но он не предпринял достаточно действий по сравнению с Берлином. Издание отмечало со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики, что Германия предоставила или пообещала более 17 миллиардов евро на помощь Украины, в то время как Франция - только 640 миллионов евро. Ранее Макрон заявил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона Шольц и министр обороны ФРГ Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240314/nato-1932772308.html

https://ria.ru/20240301/sholts-1930546828.html

https://ria.ru/20240306/europa-1931329632.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, германия, франция, эммануэль макрон, олаф шольц, евросоюз