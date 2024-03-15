https://ria.ru/20240315/evropa-1933191008.html

"Медвежья услуга". Россия поставила Евросоюз на место с румынским золотом

"Медвежья услуга". Россия поставила Евросоюз на место с румынским золотом - РИА Новости, 15.03.2024

"Медвежья услуга". Россия поставила Евросоюз на место с румынским золотом

ЕС продолжает попытки откровенно своровать российские средства. На сей раз вспомнили события более чем вековой давности. А именно — передачу румынского золота... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T12:47

2024-03-15T12:47

2024-03-15T14:12

россия

румыния

мария захарова

константин косачев

евросоюз

европарламент

еврокомиссия

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. ЕС продолжает попытки откровенно своровать российские средства. На сей раз вспомнили события более чем вековой давности. А именно — передачу румынского золота. Теперь Москва якобы должна вернуть его Бухаресту, соответствующую резолюцию принял Европарламент. В Москве, впрочем, на это отреагировали четко и жестко. Румыния, если опираться на исторические данные, не вправе требовать от нашей страны ничего. Скорее, наоборот.Настоятельно призываютВ середине марта Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию, в которой говорит о том, что Россия обязана вернуть румынское золото, переданное ей на хранение в 1916-1917-х годах. Это событие действительно имело место. В августе 1916-го королевская Румыния вступила в Первую мировую войну на стороне Антанты, но ее армия была быстро разгромлена. Опасаясь за свои богатства власти страны решили отдать золотые запасы царской России — "на временное хранение для гарантированной сохранности".Процедуру скрепили специальным соглашением. В Москву отправили также сбережения частных румынских банков, компаний и граждан, старинные манускрипты и монеты, произведения искусства из румынских музеев, раритетные ювелирные изделия, документы госархива и многое другое.Спустя больше столетия европейские законодатели вдруг решили обратиться к делам давно минувших дней. Хотя и логика понятна: в ЕС устойчивый тренд на то, чтобы хоть чего-то "отщипнуть" от России. По оценке ЕП, "национальное достояние Румынии" включает 91,5 тонны чистого золота и другие разнообразные ценности. Москва, считают парламентарии, "незаконно присвоила" все это, чем якобы попрала международное право."Возвращение румынского национального достояния требует индивидуального европейского ответа", — отмечается в резолюции ЕП, который "настоятельно призывает Российскую Федерацию полностью вернуть Румынии остатки национального достояния". Депутаты также предлагают "включить возвращение румынского национального достояния в дипломатическую двустороннюю повестку дня, регулирующую отношения ЕС — Россия, как только региональный контекст позволит возобновить политический диалог между сторонами"."Начните с себя"Хотя парламент и является основным законодательным органом ЕС, значительная часть его резолюций носит рекомендательный характер. Вопрос, прислушается ли к документу Еврокомиссия. У которой хватает проблем с подведением хоть какой-то нормативной базы под изъятие российских активов. Какое уж тут золото XX века?В Москве, впрочем, евродепутатам с их идеями сразу указали на место. "Европарламент неожиданно потребовал от России вернуть Румынии золотые резервы. <...> Евросоюз, начните с себя — верните Крыму скифское золото, а всей России — замороженные активы, кражу которых вы активно обсуждаете в том же Европарламенте!", — написал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова апеллировала и к другим фактам. "В 1935 году советское правительство в знак доброй воли направило в Бухарест 1436 тонн ценностей, оставшихся еще с царских времен. Меньше, чем через шесть лет Румыния напала на СССР вместе с Третьим рейхом", — напомнила она. К слову, в ЕП признают передачу 1935-го. Но настаивают, что из 90 с лишним тонн золота там почти ничего не было.На языке фактов"Почти весь долг Румынии перед Советским Союзом за причиненные нашему народу и стране беды и разрушения в ходе Великой Отечественной войны Москва простила Бухаресту еще в 1949 году. <…> А это ни много ни мало 300 миллионов долларов репараций, то есть если перевести на сегодняшние деньги, получится что-то в районе четырех миллиардов долларов", — подчеркивает Захарова.Дипломат продолжила аргументацию на убедительном языке цифр: если подсчитать все румынские долги перед Россией и СССР, то, по оценкам экспертов, то они в 20-25 раз превышают стоимость всего румынского золотого запаса, отправленного в Россию сто лет назад. Москва вернула почти все в ходе развития двусторонних отношений: "Чаушеску писал в своих дневниках, что 80 процентов королевского запаса было репатриировано в Румынию в 1948–1949 годах".Таким образом, если погружаться в историю, то резолюция ЕП оказывает Румынии, и без того небогатой, "медвежью услугу". Скорее, Бухарест должен Москве, а не наоборот. В то же время решение евродепутатов убедительно доказывает: в ЕС почти исчерпали инструментарий финансового давления на Россию, раз уже прибегают к давним и по меньшей мере спорным историям.

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россия, румыния, мария захарова, константин косачев, евросоюз, европарламент, еврокомиссия