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Около 400 жителей приграничных белгородских сел вывезли в безопасное место - РИА Новости, 15.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:49 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/evakuatsiya-1933106660.html
Около 400 жителей приграничных белгородских сел вывезли в безопасное место
Около 400 жителей приграничных белгородских сел вывезли в безопасное место - РИА Новости, 15.03.2024
Около 400 жителей приграничных белгородских сел вывезли в безопасное место
Около 400 жителей приграничных сел Грайворонского округа были вывезены в безопасное место, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T08:49
2024-03-15T08:49
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
грайворон
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 15 мар – РИА Новости. Около 400 жителей приграничных сел Грайворонского округа были вывезены в безопасное место, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во "ВКонтакте". В ночь на пятницу он посетил Грайворонский городской округ после украинских обстрелов. По его словам, в селе Козинка разрушения серьезные, жителей вывезли в безопасное место и отправят при желании к родным или в пункты временного размещения. "По итогам ночи, около 400 жителей Горы-Подола, Глотово и Козинки при их согласии были вывезены из своих домов с помощью бойцов самообороны и бойцов министерства обороны. Очень благодарен всем, кто помог нашим жителям", - написал Гладков.Губернатор добавил, что были жители, которые приняли решение остаться в своих домах. Если они передумают, власти готовы оказать им помощь. В четверг ГУ МЧС по Белгородской области шесть раз информировало жителей Грайворонского округа об обстрелах ВСУ. Жителей сел Сподарюшино, Козинка и города Грайворон просили спуститься в укрытие. По информации Гладкова, при обстреле города Грайворона пострадали пять человек, еще один житель пострадал при атаке на село Козинка Грайворонского округа.
https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html
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происшествия, белгородская область, грайворон, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Грайворон, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
Около 400 жителей приграничных белгородских сел вывезли в безопасное место

Гладков: 400 жителей Горы-Подола, Глотово и Козинки вывезли в безопасное место

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
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БЕЛГОРОД, 15 мар – РИА Новости. Около 400 жителей приграничных сел Грайворонского округа были вывезены в безопасное место, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во "ВКонтакте".
В ночь на пятницу он посетил Грайворонский городской округ после украинских обстрелов. По его словам, в селе Козинка разрушения серьезные, жителей вывезли в безопасное место и отправят при желании к родным или в пункты временного размещения.
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"По итогам ночи, около 400 жителей Горы-Подола, Глотово и Козинки при их согласии были вывезены из своих домов с помощью бойцов самообороны и бойцов министерства обороны. Очень благодарен всем, кто помог нашим жителям", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что были жители, которые приняли решение остаться в своих домах. Если они передумают, власти готовы оказать им помощь.
В четверг ГУ МЧС по Белгородской области шесть раз информировало жителей Грайворонского округа об обстрелах ВСУ. Жителей сел Сподарюшино, Козинка и города Грайворон просили спуститься в укрытие. По информации Гладкова, при обстреле города Грайворона пострадали пять человек, еще один житель пострадал при атаке на село Козинка Грайворонского округа.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьГрайворонВячеслав ГладковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы Украины
 
 
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