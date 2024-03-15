https://ria.ru/20240315/evakuatsiya-1933106660.html

Около 400 жителей приграничных белгородских сел вывезли в безопасное место

Около 400 жителей приграничных белгородских сел вывезли в безопасное место - РИА Новости, 15.03.2024

Около 400 жителей приграничных белгородских сел вывезли в безопасное место

Около 400 жителей приграничных сел Грайворонского округа были вывезены в безопасное место, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T08:49

2024-03-15T08:49

2024-03-15T08:49

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

грайворон

вячеслав гладков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 15 мар – РИА Новости. Около 400 жителей приграничных сел Грайворонского округа были вывезены в безопасное место, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во "ВКонтакте". В ночь на пятницу он посетил Грайворонский городской округ после украинских обстрелов. По его словам, в селе Козинка разрушения серьезные, жителей вывезли в безопасное место и отправят при желании к родным или в пункты временного размещения. "По итогам ночи, около 400 жителей Горы-Подола, Глотово и Козинки при их согласии были вывезены из своих домов с помощью бойцов самообороны и бойцов министерства обороны. Очень благодарен всем, кто помог нашим жителям", - написал Гладков.Губернатор добавил, что были жители, которые приняли решение остаться в своих домах. Если они передумают, власти готовы оказать им помощь. В четверг ГУ МЧС по Белгородской области шесть раз информировало жителей Грайворонского округа об обстрелах ВСУ. Жителей сел Сподарюшино, Козинка и города Грайворон просили спуститься в укрытие. По информации Гладкова, при обстреле города Грайворона пострадали пять человек, еще один житель пострадал при атаке на село Козинка Грайворонского округа.

https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, белгородская область, грайворон, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины