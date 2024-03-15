На Западе сделали неожиданное открытие о России перед выборами
Bloomberg: экономика России показывает уверенный рост перед выборами
Флаги России. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Россияне довольны экономическим положением в стране в преддверии президентских выборов, пишет Bloomberg.
"Путин может похвастаться тем, что беспрецедентные международные санкции не смогли подкосить российскую экономику, которая вместо этого выросла <…>. Экономика вошла в этот год, демонстрируя схожую динамику. Данные за январь показывают, что розничный товарооборот, реальные зарплаты и промышленное производство оказались лучше, чем предсказывали рыночные прогнозы", — говорится в статье.
По мнению автора материала, у российских избирателей нет никаких поводов для недовольства.
"Зарплаты взлетели на двузначные процентные показатели, рубль стабилизировался, нищета и безработица на рекордно низком уровне", — заключил он.
В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Кремле отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Голосование на выборах президента России стартовало в пятницу, 15 марта, оно будет проходить три дня, а основным днем голосования станет 17 марта.