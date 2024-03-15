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На Западе сделали неожиданное открытие о России перед выборами - РИА Новости, 15.03.2024
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03:15 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/ekonomika-1933087178.html
На Западе сделали неожиданное открытие о России перед выборами
На Западе сделали неожиданное открытие о России перед выборами - РИА Новости, 15.03.2024
На Западе сделали неожиданное открытие о России перед выборами
Россияне довольны экономическим положением в стране в преддверии президентских выборов, пишет Bloomberg. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T03:15
2024-03-15T03:15
россия
владимир путин
санкции
экономика
в мире
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Россияне довольны экономическим положением в стране в преддверии президентских выборов, пишет Bloomberg."Путин может похвастаться тем, что беспрецедентные международные санкции не смогли подкосить российскую экономику, которая вместо этого выросла &lt;…&gt;. Экономика вошла в этот год, демонстрируя схожую динамику. Данные за январь показывают, что розничный товарооборот, реальные зарплаты и промышленное производство оказались лучше, чем предсказывали рыночные прогнозы", — говорится в статье.По мнению автора материала, у российских избирателей нет никаких поводов для недовольства."Зарплаты взлетели на двузначные процентные показатели, рубль стабилизировался, нищета и безработица на рекордно низком уровне", — заключил он.В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Кремле отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.Голосование на выборах президента России стартовало в пятницу, 15 марта, оно будет проходить три дня, а основным днем голосования станет 17 марта.
https://ria.ru/20240313/rossiya-1932704624.html
https://ria.ru/20240313/es-1932569526.html
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россия, владимир путин, санкции, экономика, в мире
Россия, Владимир Путин, Санкции, Экономика, В мире
На Западе сделали неожиданное открытие о России перед выборами

Bloomberg: экономика России показывает уверенный рост перед выборами

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаги России
Флаги России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Россияне довольны экономическим положением в стране в преддверии президентских выборов, пишет Bloomberg.
"Путин может похвастаться тем, что беспрецедентные международные санкции не смогли подкосить российскую экономику, которая вместо этого выросла <…>. Экономика вошла в этот год, демонстрируя схожую динамику. Данные за январь показывают, что розничный товарооборот, реальные зарплаты и промышленное производство оказались лучше, чем предсказывали рыночные прогнозы", — говорится в статье.
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