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Молодые педагоги точных наук получат допвыплаты в Вологодской области - РИА Новости, 15.03.2024
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Вологодская область
 
18:14 15.03.2024 (обновлено: 18:15 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/dopvyplaty-1933322601.html
Молодые педагоги точных наук получат допвыплаты в Вологодской области
Молодые педагоги точных наук получат допвыплаты в Вологодской области - РИА Новости, 15.03.2024
Молодые педагоги точных наук получат допвыплаты в Вологодской области
По одному миллиону рублей получат молодые педагоги физики, информатики и математики, которые пойдут работать в школы Вологды и Череповца, сообщил врио... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T18:14
2024-03-15T18:15
вологодская область
вологда
череповец
георгий филимонов
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. По одному миллиону рублей получат молодые педагоги физики, информатики и математики, которые пойдут работать в школы Вологды и Череповца, сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов на встрече с победителями конкурсного проекта "Педагогический триумф-2024". "Мы меняем подход к образовательной политике региона, создаем новые инструменты поощрения преподавателей. В частности, уже с этого года мы начнем выдавать по одному миллиону рублей молодым педагогам физики, математики и информатики, которые пойдут работать в школы Вологды и Череповца. Мы эти деньги уже выделили и готовы принять по квоте 30 человек", - отметил Филимонов, слова которого приводит пресс-служба врио губернатора. По одному миллиону рублей будет выделено и участникам программы "Земский учитель" для мотивации к переезду педагогов на сельские территории. Так, 25 учителей получат выплаты из средств областного бюджета и еще 33 педагога - из средств федерального. Также для поддержки педагогов на Вологодчине будут введены дополнительные выплаты по 10 тысяч рублей педагогам с высшим образованием и по восемь тысяч рублей – преподавателям со средним образованием, работающим на селе, заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240313/kultura-1932824838.html
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вологда, череповец, георгий филимонов
Вологодская область, Вологда, Череповец, Георгий Филимонов

Молодые педагоги точных наук получат допвыплаты в Вологодской области

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. По одному миллиону рублей получат молодые педагоги физики, информатики и математики, которые пойдут работать в школы Вологды и Череповца, сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов на встрече с победителями конкурсного проекта "Педагогический триумф-2024".
"Мы меняем подход к образовательной политике региона, создаем новые инструменты поощрения преподавателей. В частности, уже с этого года мы начнем выдавать по одному миллиону рублей молодым педагогам физики, математики и информатики, которые пойдут работать в школы Вологды и Череповца. Мы эти деньги уже выделили и готовы принять по квоте 30 человек", - отметил Филимонов, слова которого приводит пресс-служба врио губернатора.
Вологда - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
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По одному миллиону рублей будет выделено и участникам программы "Земский учитель" для мотивации к переезду педагогов на сельские территории. Так, 25 учителей получат выплаты из средств областного бюджета и еще 33 педагога - из средств федерального.
Также для поддержки педагогов на Вологодчине будут введены дополнительные выплаты по 10 тысяч рублей педагогам с высшим образованием и по восемь тысяч рублей – преподавателям со средним образованием, работающим на селе, заключили в пресс-службе.
 
Вологодская областьВологдаЧереповецГеоргий Филимонов
 
 
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