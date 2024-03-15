https://ria.ru/20240315/dogovorennosti-1933091041.html

Ректор Дипакадемии рассказал, что мешает договориться с Западом

Ректор Дипакадемии рассказал, что мешает договориться с Западом - РИА Новости, 15.03.2024

Ректор Дипакадемии рассказал, что мешает договориться с Западом

Достижение договоренностей об урегулировании конфликта на Украине и кризиса в отношениях между Москвой и западными странами осложняется подорванным доверием к... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T04:46

2024-03-15T04:46

2024-03-15T09:27

в мире

россия

украина

донбасс

александр яковенко

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Достижение договоренностей об урегулировании конфликта на Украине и кризиса в отношениях между Москвой и западными странами осложняется подорванным доверием к обещаниям Запада, заявил РИА Новости ректор Дипакадемии МИД Александр Яковенко."Западу надо понять и признать, что Россию нельзя победить, нанести ей "стратегическое поражение". Об этом вся наша история. Дело осложняет то обстоятельство, что Запад подорвал доверие, без которого невозможно договариваться", — сказал собеседник агентства. Ректор напомнил, что в международном праве есть такой принцип — договоры должны выполняться."Нам открыто заявили, что не собирались выполнять Минские соглашения по Донбассу: просто хотели выиграть время для ремилитаризации Украины. Нас попросту обманули. Потом сорвали двусторонние переговоры с Киевом, которые вышли на финишную прямую в апреле еще 2022 года. Можно судить о цене такого отказа от дипломатии только для самой Украины", — отметил Яковенко.Собеседник РИА Новости добавил, что Россия была вынуждена еще два года продолжать спецоперацию.

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

россия

украина

донбасс

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в мире, россия, украина, донбасс, александр яковенко