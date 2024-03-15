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Ректор Дипакадемии рассказал, что мешает договориться с Западом - РИА Новости, 15.03.2024
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04:46 15.03.2024 (обновлено: 09:27 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/dogovorennosti-1933091041.html
Ректор Дипакадемии рассказал, что мешает договориться с Западом
Ректор Дипакадемии рассказал, что мешает договориться с Западом - РИА Новости, 15.03.2024
Ректор Дипакадемии рассказал, что мешает договориться с Западом
Достижение договоренностей об урегулировании конфликта на Украине и кризиса в отношениях между Москвой и западными странами осложняется подорванным доверием к... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T04:46
2024-03-15T09:27
в мире
россия
украина
донбасс
александр яковенко
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Достижение договоренностей об урегулировании конфликта на Украине и кризиса в отношениях между Москвой и западными странами осложняется подорванным доверием к обещаниям Запада, заявил РИА Новости ректор Дипакадемии МИД Александр Яковенко."Западу надо понять и признать, что Россию нельзя победить, нанести ей "стратегическое поражение". Об этом вся наша история. Дело осложняет то обстоятельство, что Запад подорвал доверие, без которого невозможно договариваться", — сказал собеседник агентства. Ректор напомнил, что в международном праве есть такой принцип — договоры должны выполняться."Нам открыто заявили, что не собирались выполнять Минские соглашения по Донбассу: просто хотели выиграть время для ремилитаризации Украины. Нас попросту обманули. Потом сорвали двусторонние переговоры с Киевом, которые вышли на финишную прямую в апреле еще 2022 года. Можно судить о цене такого отказа от дипломатии только для самой Украины", — отметил Яковенко.Собеседник РИА Новости добавил, что Россия была вынуждена еще два года продолжать спецоперацию.
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html
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в мире, россия, украина, донбасс, александр яковенко
В мире, Россия, Украина, Донбасс, Александр Яковенко
Ректор Дипакадемии рассказал, что мешает договориться с Западом

Яковенко: подорванное доверие не позволяет достичь договоренностей с Западом

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРектор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко
Ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Достижение договоренностей об урегулировании конфликта на Украине и кризиса в отношениях между Москвой и западными странами осложняется подорванным доверием к обещаниям Запада, заявил РИА Новости ректор Дипакадемии МИД Александр Яковенко.
"Западу надо понять и признать, что Россию нельзя победить, нанести ей "стратегическое поражение". Об этом вся наша история. Дело осложняет то обстоятельство, что Запад подорвал доверие, без которого невозможно договариваться", — сказал собеседник агентства.
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Ректор напомнил, что в международном праве есть такой принцип — договоры должны выполняться.
«
"Нам открыто заявили, что не собирались выполнять Минские соглашения по Донбассу: просто хотели выиграть время для ремилитаризации Украины. Нас попросту обманули. Потом сорвали двусторонние переговоры с Киевом, которые вышли на финишную прямую в апреле еще 2022 года. Можно судить о цене такого отказа от дипломатии только для самой Украины", — отметил Яковенко.
Собеседник РИА Новости добавил, что Россия была вынуждена еще два года продолжать спецоперацию.
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