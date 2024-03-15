Ректор Дипакадемии рассказал, что привело к нынешним событиям
Яковенко: мир пожинает плоды отсутствия договоренностей после холодной войны
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРектор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко
Ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Сегодня мир пожинает плоды отсутствия четких договоренностей после окончания холодной войны, считает ректор Дипломатической академии МИД РФ Александр Яковенко.
Яковенко напомнил, что история дипломатии насчитывает тысячелетия. По его словам, если говорить кратко, то дипломатия - "это те же правила учтивости и взаимного уважения, которые приняты между людьми, только в данном случае между государствами".
"Правила эти исходят из суверенного равенства сторон. Поэтому любые претензии на исключительность, на так называемое "верховенство" или "лидерство" в международных отношениях ведут к сбою в дипломатии как главному методу регулирования взаимоотношений между государствами", - сказал он РИА Новости.
"Естественно, что компромиссы - это хлеб дипломатии. Альтернатива - диктат и война. К сожалению, XIX и XX века, если брать только их, дают тому яркие доказательства. В любом случае, войны всегда кончались дипломатическим урегулированием, пусть и не всегда совершенным. Так было после Первой мировой в Версале, а после холодной войны вообще не было никакого договорного урегулирования. Плоды мы пожинаем сейчас", - считает Яковенко.
"Нынешний кризис в наших отношениях с Западом обострился как раз из-за их нежелания считаться с нашими интересами безопасности. В декабре 2021 года западные столицы отвергли наши предложения решить дело миром, то есть урегулировать противоречия, восходящие к расширению НАТО после окончания холодной войны, политико-дипломатическими средствами. Да и сейчас они рассчитывают на то, чтобы продиктовать нам свои условия урегулирования, что призвано подменить традиционные дипломатические переговоры, к которым мы всегда были готовы. Готовы и сейчас, о чем не раз заявлял президент Владимир Путин. Уверен, что и сейчас нет другого пути", - подчеркнул он.