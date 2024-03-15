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Минобороны рассказало, как диверсанты пытались закрепиться в доме у границы - РИА Новости, 15.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:45 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/diversanty-1933139192.html
Минобороны рассказало, как диверсанты пытались закрепиться в доме у границы
Минобороны рассказало, как диверсанты пытались закрепиться в доме у границы - РИА Новости, 15.03.2024
Минобороны рассказало, как диверсанты пытались закрепиться в доме у границы
Боевики ВСУ, пытавшиеся прорваться в Белгородскую область, понесли существенные потери и начали отступление на территорию Украины, группа диверсантов пыталась... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T10:45
2024-03-15T10:45
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Боевики ВСУ, пытавшиеся прорваться в Белгородскую область, понесли существенные потери и начали отступление на территорию Украины, группа диверсантов пыталась закрепиться в одном из домов, но была блокирована и затем уничтожена, сообщили в Минобороны РФ. По информации министерства, российские войска вместе с пограничными органами ФСБ России 14 марта сорвали очередную попытку прорыва украинских диверсантов на территорию Белгородской области в районе приграничного села Козинка. ВС РФ остановили вертолетный десант ВСУ до 30 человек. "Понеся существенные потери, украинские боевики начали отступление на территорию Украины", - сообщили в военном ведомстве. По данным Минобороны, группа диверсантов пыталась закрепиться в одном из домов на улице Республиканская, примыкающей к госгранице, где была блокирована подразделениями российской армии. "Остатки диверсионной группы, отступившие на территорию Украины, вышли на минное поле, где были уничтожены", - сообщили в министерстве.
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html
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россия, белгородская область, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина
Минобороны рассказало, как диверсанты пытались закрепиться в доме у границы

МО РФ: диверсанты пытались закрепиться в одном из домов у границы

© Минобороны РоссииКадр уничтожения личного состава украинских ДРГ
Кадр уничтожения личного состава украинских ДРГ
© Минобороны России
Кадр уничтожения личного состава украинских ДРГ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Боевики ВСУ, пытавшиеся прорваться в Белгородскую область, понесли существенные потери и начали отступление на территорию Украины, группа диверсантов пыталась закрепиться в одном из домов, но была блокирована и затем уничтожена, сообщили в Минобороны РФ.
По информации министерства, российские войска вместе с пограничными органами ФСБ России 14 марта сорвали очередную попытку прорыва украинских диверсантов на территорию Белгородской области в районе приграничного села Козинка. ВС РФ остановили вертолетный десант ВСУ до 30 человек.
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"Понеся существенные потери, украинские боевики начали отступление на территорию Украины", - сообщили в военном ведомстве.
По данным Минобороны, группа диверсантов пыталась закрепиться в одном из домов на улице Республиканская, примыкающей к госгранице, где была блокирована подразделениями российской армии.
"Остатки диверсионной группы, отступившие на территорию Украины, вышли на минное поле, где были уничтожены", - сообщили в министерстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Украина
 
 
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