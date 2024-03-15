https://ria.ru/20240315/diversanty-1933139192.html

Минобороны рассказало, как диверсанты пытались закрепиться в доме у границы

Минобороны рассказало, как диверсанты пытались закрепиться в доме у границы - РИА Новости, 15.03.2024

Минобороны рассказало, как диверсанты пытались закрепиться в доме у границы

Боевики ВСУ, пытавшиеся прорваться в Белгородскую область, понесли существенные потери и начали отступление на территорию Украины, группа диверсантов пыталась... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T10:45

2024-03-15T10:45

2024-03-15T10:45

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

украина

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Боевики ВСУ, пытавшиеся прорваться в Белгородскую область, понесли существенные потери и начали отступление на территорию Украины, группа диверсантов пыталась закрепиться в одном из домов, но была блокирована и затем уничтожена, сообщили в Минобороны РФ. По информации министерства, российские войска вместе с пограничными органами ФСБ России 14 марта сорвали очередную попытку прорыва украинских диверсантов на территорию Белгородской области в районе приграничного села Козинка. ВС РФ остановили вертолетный десант ВСУ до 30 человек. "Понеся существенные потери, украинские боевики начали отступление на территорию Украины", - сообщили в военном ведомстве. По данным Минобороны, группа диверсантов пыталась закрепиться в одном из домов на улице Республиканская, примыкающей к госгранице, где была блокирована подразделениями российской армии. "Остатки диверсионной группы, отступившие на территорию Украины, вышли на минное поле, где были уничтожены", - сообщили в министерстве.

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html

https://ria.ru/20240312/minoborony-1932597201.html

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белгородская область

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россия, белгородская область, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина