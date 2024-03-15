https://ria.ru/20240315/delo-1933301582.html
В Челябинске завели дело после обрушения кровли в центре реабилитации
В Челябинске завели дело после обрушения кровли в центре реабилитации - РИА Новости, 15.03.2024
В Челябинске завели дело после обрушения кровли в центре реабилитации
СК возбудил уголовное дело по статье "халатность" после обрушения в пятницу кровли в Центре социально-трудовой реабилитации для лиц без определенного места... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:16
2024-03-15T17:16
2024-03-15T17:16
происшествия
челябинск
россия
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 15 мар – РИА Новости. СК возбудил уголовное дело по статье "халатность" после обрушения в пятницу кровли в Центре социально-трудовой реабилитации для лиц без определенного места жительства в Челябинске, где пострадали четверо, сообщило следственное управление СК РФ по региону. Как сообщал пресс-центр ГУМЧС, из-за снеговой нагрузки произошло обрушение части кровли на здании Центра социально-трудовой реабилитации для лиц без определенного места жительства в Челябинске. Самостоятельно здание покинули 26 человек. Из-под завала спасено четыре человека, они переданы медикам. По данным горадминистрации, все они госпитализированы, трое находятся в удовлетворительном состоянии, у одного человека - состояние средней тяжести (перелом голени, сотрясение мозга). "По данному факту в следственном управлении Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении. В ходе расследования уголовного дела будут устанавливаться все обстоятельства случившегося, а также причины, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20240311/obrushenie-1932272827.html
https://realty.ria.ru/20240314/delo-1932948849.html
челябинск
россия
челябинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_c5dce731c47aeeff7519823f2dedee14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск, россия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинск, Россия, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Челябинске завели дело после обрушения кровли в центре реабилитации
СК: в Челябинске завели дело после обрушения кровли в центре реабилитации