https://ria.ru/20240315/delo-1933301582.html

В Челябинске завели дело после обрушения кровли в центре реабилитации

В Челябинске завели дело после обрушения кровли в центре реабилитации - РИА Новости, 15.03.2024

В Челябинске завели дело после обрушения кровли в центре реабилитации

СК возбудил уголовное дело по статье "халатность" после обрушения в пятницу кровли в Центре социально-трудовой реабилитации для лиц без определенного места... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T17:16

2024-03-15T17:16

2024-03-15T17:16

происшествия

челябинск

россия

челябинская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 15 мар – РИА Новости. СК возбудил уголовное дело по статье "халатность" после обрушения в пятницу кровли в Центре социально-трудовой реабилитации для лиц без определенного места жительства в Челябинске, где пострадали четверо, сообщило следственное управление СК РФ по региону. Как сообщал пресс-центр ГУМЧС, из-за снеговой нагрузки произошло обрушение части кровли на здании Центра социально-трудовой реабилитации для лиц без определенного места жительства в Челябинске. Самостоятельно здание покинули 26 человек. Из-под завала спасено четыре человека, они переданы медикам. По данным горадминистрации, все они госпитализированы, трое находятся в удовлетворительном состоянии, у одного человека - состояние средней тяжести (перелом голени, сотрясение мозга). "По данному факту в следственном управлении Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении. В ходе расследования уголовного дела будут устанавливаться все обстоятельства случившегося, а также причины, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20240311/obrushenie-1932272827.html

https://realty.ria.ru/20240314/delo-1932948849.html

челябинск

россия

челябинская область

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