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В Челябинске завели дело после обрушения кровли в центре реабилитации - РИА Новости, 15.03.2024
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17:16 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/delo-1933301582.html
В Челябинске завели дело после обрушения кровли в центре реабилитации
В Челябинске завели дело после обрушения кровли в центре реабилитации - РИА Новости, 15.03.2024
В Челябинске завели дело после обрушения кровли в центре реабилитации
СК возбудил уголовное дело по статье "халатность" после обрушения в пятницу кровли в Центре социально-трудовой реабилитации для лиц без определенного места... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:16
2024-03-15T17:16
происшествия
челябинск
россия
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 мар – РИА Новости. СК возбудил уголовное дело по статье "халатность" после обрушения в пятницу кровли в Центре социально-трудовой реабилитации для лиц без определенного места жительства в Челябинске, где пострадали четверо, сообщило следственное управление СК РФ по региону. Как сообщал пресс-центр ГУМЧС, из-за снеговой нагрузки произошло обрушение части кровли на здании Центра социально-трудовой реабилитации для лиц без определенного места жительства в Челябинске. Самостоятельно здание покинули 26 человек. Из-под завала спасено четыре человека, они переданы медикам. По данным горадминистрации, все они госпитализированы, трое находятся в удовлетворительном состоянии, у одного человека - состояние средней тяжести (перелом голени, сотрясение мозга). "По данному факту в следственном управлении Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении. В ходе расследования уголовного дела будут устанавливаться все обстоятельства случившегося, а также причины, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20240311/obrushenie-1932272827.html
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происшествия, челябинск, россия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинск, Россия, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Челябинске завели дело после обрушения кровли в центре реабилитации

СК: в Челябинске завели дело после обрушения кровли в центре реабилитации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 мар – РИА Новости. СК возбудил уголовное дело по статье "халатность" после обрушения в пятницу кровли в Центре социально-трудовой реабилитации для лиц без определенного места жительства в Челябинске, где пострадали четверо, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
Как сообщал пресс-центр ГУМЧС, из-за снеговой нагрузки произошло обрушение части кровли на здании Центра социально-трудовой реабилитации для лиц без определенного места жительства в Челябинске. Самостоятельно здание покинули 26 человек. Из-под завала спасено четыре человека, они переданы медикам. По данным горадминистрации, все они госпитализированы, трое находятся в удовлетворительном состоянии, у одного человека - состояние средней тяжести (перелом голени, сотрясение мозга).
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"По данному факту в следственном управлении Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
В ходе расследования уголовного дела будут устанавливаться все обстоятельства случившегося, а также причины, уточняется в сообщении.
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ПроисшествияЧелябинскРоссияЧелябинская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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