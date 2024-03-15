https://ria.ru/20240315/chernyshenko-1933395240.html
Чернышенко рассказал об отношениях между Россией и Кубой
Чернышенко рассказал об отношениях между Россией и Кубой - РИА Новости, 15.03.2024
Чернышенко рассказал об отношениях между Россией и Кубой
Россия ценит особый характер российско-кубинских отношений, который не подвержен внешней конъюнктуре, страны связывают прочные, проверенные временем отношения,... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T19:01
2024-03-15T19:01
2024-03-15T23:36
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия ценит особый характер российско-кубинских отношений, который не подвержен внешней конъюнктуре, страны связывают прочные, проверенные временем отношения, основанные на крепком фундаменте дружбы, солидарности и взаимного уважения, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Мы ценим особый характер российско-кубинских отношений, который не подвержен внешней конъюнктуре. Москву и Гавану связывают прочные, проверенные временем отношения, основанные на крепком фундаменте дружбы, солидарности и взаимного уважения. Двусторонние связи активно развиваются и устремлены в будущее", - сказал Чернышенко в ходе 21-го заседания межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Он также отметил тесное взаимодействие стран на международной арене, солидарные позиции по ключевым вопросам глобальной повестки дня, в основе которых практически полная реализация подходов к основным проблемам современности, общее стремление к построению многополярного мира, обеспечению полного равноправия государств, уважение интересов друг друга, соблюдение норм и принципов международного права устава ООН.
https://ria.ru/20240315/kuba-1933317524.html
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россия, куба, москва, дмитрий чернышенко, оон, в мире
Россия, Куба, Москва, Дмитрий Чернышенко, ООН, В мире
Чернышенко рассказал об отношениях между Россией и Кубой
Чернышенко: отношения РФ и Кубы не подвержены внешней конъюнктуре