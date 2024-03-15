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Чернышенко рассказал о планах российских банков открыть филиалы на Кубе - РИА Новости, 15.03.2024
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19:23 15.03.2024 (обновлено: 23:33 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/chernyshenko-1933394566.html
Чернышенко рассказал о планах российских банков открыть филиалы на Кубе
Чернышенко рассказал о планах российских банков открыть филиалы на Кубе - РИА Новости, 15.03.2024
Чернышенко рассказал о планах российских банков открыть филиалы на Кубе
Ряд российских банков рассматривают возможность открытия представительств на Кубе в скором времени, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T19:23
2024-03-15T23:33
куба
россия
дмитрий чернышенко
в мире
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Ряд российских банков рассматривают возможность открытия представительств на Кубе в скором времени, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Договорились мы о сотрудничестве в сфере межбанковского взаимодействия … Ряд российских банков рассматривают возможность в скором времени открытия своих представительств на Кубе", - сказал Чернышенко в ходе 21-го заседания межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Он отметил, что особо значимым событием 2023 года стало повсеместное внедрение платежной системы "Мир" на всей территории Кубы.
https://ria.ru/20240315/kuba-1933317524.html
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куба, россия, дмитрий чернышенко, в мире
Куба, Россия, Дмитрий Чернышенко, В мире
Чернышенко рассказал о планах российских банков открыть филиалы на Кубе

Чернышенко: банки РФ рассматривают возможность открытия филиалов на Кубе

© РИА Новости / Григорий СысоевДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Ряд российских банков рассматривают возможность открытия представительств на Кубе в скором времени, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Договорились мы о сотрудничестве в сфере межбанковского взаимодействия … Ряд российских банков рассматривают возможность в скором времени открытия своих представительств на Кубе", - сказал Чернышенко в ходе 21-го заседания межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Он отметил, что особо значимым событием 2023 года стало повсеместное внедрение платежной системы "Мир" на всей территории Кубы.
Вид на Тринидад - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Чернышенко: более ста российских компаний работают на кубинском направлении
Вчера, 17:58
 
КубаРоссияДмитрий ЧернышенкоВ мире
 
 
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