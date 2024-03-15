https://ria.ru/20240315/chernyshenko-1933394566.html

Чернышенко рассказал о планах российских банков открыть филиалы на Кубе

Чернышенко рассказал о планах российских банков открыть филиалы на Кубе - РИА Новости, 15.03.2024

Чернышенко рассказал о планах российских банков открыть филиалы на Кубе

Ряд российских банков рассматривают возможность открытия представительств на Кубе в скором времени, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T19:23

2024-03-15T19:23

2024-03-15T23:33

куба

россия

дмитрий чернышенко

в мире

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Ряд российских банков рассматривают возможность открытия представительств на Кубе в скором времени, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Договорились мы о сотрудничестве в сфере межбанковского взаимодействия … Ряд российских банков рассматривают возможность в скором времени открытия своих представительств на Кубе", - сказал Чернышенко в ходе 21-го заседания межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Он отметил, что особо значимым событием 2023 года стало повсеместное внедрение платежной системы "Мир" на всей территории Кубы.

https://ria.ru/20240315/kuba-1933317524.html

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куба, россия, дмитрий чернышенко, в мире