Рейтинг@Mail.ru
В Москве планируют открыть первую буддийскую воскресную школу - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
19:28 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/buddiyskaya-1933327463.html
В Москве планируют открыть первую буддийскую воскресную школу
В Москве планируют открыть первую буддийскую воскресную школу - РИА Новости, 15.03.2024
В Москве планируют открыть первую буддийскую воскресную школу
Первая в Москве буддийская воскресная школа планируется к открытию при буддийском храме в Отрадном в 2024 году, сообщил РИА Новости вице-президент "Фонда... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T19:28
2024-03-15T19:28
религия
москва
отрадное
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890769318_0:353:3013:2048_1920x0_80_0_0_e1649cc2266be1a141ea57f5be18f2a2.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Первая в Москве буддийская воскресная школа планируется к открытию при буддийском храме в Отрадном в 2024 году, сообщил РИА Новости вице-президент "Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям" Олег Вавилов."Мы начинаем говорить о тех буддийских семьях, где дети воспитываются уже своими родителями в буддийском мировоззрении. Эта воскресная буддистская школа, она могла бы быть сейчас при храме "Тубден Шедублинг", и мы собираемся её в этом году открывать – первую. А на её основе уже развивать те возможности, которые может давать частью буддийское образование в школах", – сказал Вавилов агентству после круглого стола буддистов Москвы в Институте Китая и современной Азии РАН.Возможности школы принимать учеников ограничены имеющимся помещением, добавил он, поэтому, вероятно, поначалу она сможет разместить не более 30 человек.Храм "Тубден Шедублинг" действует в Москве в Отрадном, в нем построены малый храм и ступа – архитектурный объект для поклонения.Круглый стол буддистов Москвы был организован Фондом содействия буддийскому образованию и исследованиям, Ассоциацией буддийских общин "Арья Сангха" и рядом других буддийских организаций Москвы. Представители буддийских общин столицы на нем также высказали пожелания о необходимости открытия подобной школы.
https://ria.ru/20240315/buddisty-1933326482.html
https://ria.ru/20240315/buddisty-1933324807.html
москва
отрадное
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890769318_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_30834408d47a37a661fc92bb0ba369cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, отрадное, религия
Религия, Москва, Отрадное, Религия
В Москве планируют открыть первую буддийскую воскресную школу

Первую в Москве буддийскую воскресную школу могут открыть в 2024 году

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкУчастник I Международного буддийского форума "Традиционный буддизм и вызовы современности" в Иволгинском дацане "Хамбын Хурэ"
Участник I Международного буддийского форума Традиционный буддизм и вызовы современности в Иволгинском дацане Хамбын Хурэ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Первая в Москве буддийская воскресная школа планируется к открытию при буддийском храме в Отрадном в 2024 году, сообщил РИА Новости вице-президент "Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям" Олег Вавилов.
"Мы начинаем говорить о тех буддийских семьях, где дети воспитываются уже своими родителями в буддийском мировоззрении. Эта воскресная буддистская школа, она могла бы быть сейчас при храме "Тубден Шедублинг", и мы собираемся её в этом году открывать – первую. А на её основе уже развивать те возможности, которые может давать частью буддийское образование в школах", – сказал Вавилов агентству после круглого стола буддистов Москвы в Институте Китая и современной Азии РАН.
Заключенный в тюрьме - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Буддисты намерены обсудить с ФСИН книги для заключенных
Вчера, 18:25
Возможности школы принимать учеников ограничены имеющимся помещением, добавил он, поэтому, вероятно, поначалу она сможет разместить не более 30 человек.
Храм "Тубден Шедублинг" действует в Москве в Отрадном, в нем построены малый храм и ступа – архитектурный объект для поклонения.
Круглый стол буддистов Москвы был организован Фондом содействия буддийскому образованию и исследованиям, Ассоциацией буддийских общин "Арья Сангха" и рядом других буддийских организаций Москвы. Представители буддийских общин столицы на нем также высказали пожелания о необходимости открытия подобной школы.
Буддийская Всеблагая Ступа Великого Просветления на острове Огой - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Буддисты обратятся к властям после случая вандализма на Байкале
Вчера, 18:21
 
РелигияМоскваОтрадноеРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала