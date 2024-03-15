https://ria.ru/20240315/buddiyskaya-1933327463.html
В Москве планируют открыть первую буддийскую воскресную школу
В Москве планируют открыть первую буддийскую воскресную школу - РИА Новости, 15.03.2024
В Москве планируют открыть первую буддийскую воскресную школу
Первая в Москве буддийская воскресная школа планируется к открытию при буддийском храме в Отрадном в 2024 году, сообщил РИА Новости вице-президент "Фонда... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T19:28
2024-03-15T19:28
2024-03-15T19:28
религия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Первая в Москве буддийская воскресная школа планируется к открытию при буддийском храме в Отрадном в 2024 году, сообщил РИА Новости вице-президент "Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям" Олег Вавилов."Мы начинаем говорить о тех буддийских семьях, где дети воспитываются уже своими родителями в буддийском мировоззрении. Эта воскресная буддистская школа, она могла бы быть сейчас при храме "Тубден Шедублинг", и мы собираемся её в этом году открывать – первую. А на её основе уже развивать те возможности, которые может давать частью буддийское образование в школах", – сказал Вавилов агентству после круглого стола буддистов Москвы в Институте Китая и современной Азии РАН.Возможности школы принимать учеников ограничены имеющимся помещением, добавил он, поэтому, вероятно, поначалу она сможет разместить не более 30 человек.Храм "Тубден Шедублинг" действует в Москве в Отрадном, в нем построены малый храм и ступа – архитектурный объект для поклонения.Круглый стол буддистов Москвы был организован Фондом содействия буддийскому образованию и исследованиям, Ассоциацией буддийских общин "Арья Сангха" и рядом других буддийских организаций Москвы. Представители буддийских общин столицы на нем также высказали пожелания о необходимости открытия подобной школы.
https://ria.ru/20240315/buddisty-1933326482.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, отрадное, религия
Религия, Москва, Отрадное, Религия
В Москве планируют открыть первую буддийскую воскресную школу
Первую в Москве буддийскую воскресную школу могут открыть в 2024 году
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Первая в Москве буддийская воскресная школа планируется к открытию при буддийском храме в Отрадном в 2024 году, сообщил РИА Новости вице-президент "Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям" Олег Вавилов.
"Мы начинаем говорить о тех буддийских семьях, где дети воспитываются уже своими родителями в буддийском мировоззрении. Эта воскресная буддистская школа, она могла бы быть сейчас при храме "Тубден Шедублинг", и мы собираемся её в этом году открывать – первую. А на её основе уже развивать те возможности, которые может давать частью буддийское образование в школах", – сказал Вавилов агентству после круглого стола буддистов Москвы в Институте Китая и современной Азии РАН.
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Возможности школы принимать учеников ограничены имеющимся помещением, добавил он, поэтому, вероятно, поначалу она сможет разместить не более 30 человек.
Храм "Тубден Шедублинг" действует в Москве в Отрадном, в нем построены малый храм и ступа – архитектурный объект для поклонения.
Круглый стол буддистов Москвы был организован Фондом содействия буддийскому образованию и исследованиям, Ассоциацией буддийских общин "Арья Сангха" и рядом других буддийских организаций Москвы. Представители буддийских общин столицы на нем также высказали пожелания о необходимости открытия подобной школы.
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