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Боррель напугал конгресс США российскими войсками, пишут СМИ - РИА Новости, 15.03.2024
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02:32 15.03.2024 (обновлено: 02:58 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/borrel-1933086011.html
Боррель напугал конгресс США российскими войсками, пишут СМИ
Боррель напугал конгресс США российскими войсками, пишут СМИ - РИА Новости, 15.03.2024
Боррель напугал конгресс США российскими войсками, пишут СМИ
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе визита в США решил напугать американских конгрессменов российскими войсками на границах Польши и балканских... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T02:32
2024-03-15T02:58
россия
украина
жозеп боррель
нато
конгресс сша
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе визита в США решил напугать американских конгрессменов российскими войсками на границах Польши и балканских стран на фоне рассмотрения законодателями вопроса помощи Киеву, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника ЕС. "Боррель попросил (республиканца из палаты представителей конгресса США) Дона Бейкона представить "российские танки в Киеве, марионеточное правительство... российские войска на польской границе, на балканских границах", - говорится в сообщении агентства. По словам чиновника, Бейкона попросили передать эти слова республиканцам в палате представителей. "Через несколько месяцев Украина может оказаться в безвыходной ситуации", - приводит агентство слова этого чиновника. Ранее в марте Боррель в своем блоге, посвященном оборонной промышленности, признал, что Евросоюз за время конфликта на Украине истощил собственные запасы вооружений, а также призвал страны ЕС рассмотреть возможность общего займа для развития оборонной промышленной отрасли и укрепления обороноспособности. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу. Между тем в последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20240315/ukraina-1933085363.html
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
https://ria.ru/20240312/repetitsiya-1932341181.html
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россия, украина, жозеп боррель, нато, конгресс сша, евросоюз, в мире
Россия, Украина, Жозеп Боррель, НАТО, Конгресс США, Евросоюз, В мире
Боррель напугал конгресс США российскими войсками, пишут СМИ

AFP: Боррель напугал конгрессменов США войсками России на границе Польши

© AP Photo / Efrem LukatskyГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе визита в США решил напугать американских конгрессменов российскими войсками на границах Польши и балканских стран на фоне рассмотрения законодателями вопроса помощи Киеву, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника ЕС.
"Боррель попросил (республиканца из палаты представителей конгресса США) Дона Бейкона представить "российские танки в Киеве, марионеточное правительство... российские войска на польской границе, на балканских границах", - говорится в сообщении агентства.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
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02:25
По словам чиновника, Бейкона попросили передать эти слова республиканцам в палате представителей. "Через несколько месяцев Украина может оказаться в безвыходной ситуации", - приводит агентство слова этого чиновника.
Ранее в марте Боррель в своем блоге, посвященном оборонной промышленности, признал, что Евросоюз за время конфликта на Украине истощил собственные запасы вооружений, а также призвал страны ЕС рассмотреть возможность общего займа для развития оборонной промышленной отрасли и укрепления обороноспособности.
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Вчера, 16:18
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
Между тем в последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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Репетиция войны: Европе придется заплатить своей кровью
12 марта, 08:00
 
РоссияУкраинаЖозеп БоррельНАТОКонгресс СШАЕвросоюзВ мире
 
 
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