https://ria.ru/20240315/bezopasnost-1933394425.html

Белый дом выразил беспокойство из-за российской ядерной риторики

Белый дом выразил беспокойство из-за российской ядерной риторики - РИА Новости, 15.03.2024

Белый дом выразил беспокойство из-за российской ядерной риторики

Ядерная риторика Москвы, в том числе российского лидера Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова и министра иностранных дел Сергея Лаврова,... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T23:33

2024-03-15T23:33

2024-03-15T23:33

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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Ядерная риторика Москвы, в том числе российского лидера Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова и министра иностранных дел Сергея Лаврова, вызывает беспокойство, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби. "Ядерная риторика, исходящая из Москвы, не только от Путина, но и от Лаврова, Пескова и других, вызывает беспокойство", - сказал Кирби в ходе брифинга. Представитель Белого дома заверил, что в США "очень, очень внимательно" следят за российскими ядерными силами и вновь повторил, что в Вашингтоне видят причин менять готовность собственных ядерных сил. Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что Россия готова применить ядерное оружие лишь в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны. По словам президента РФ, необходимости применять тактическое ядерное оружие в ходе спецоперации не было никогда.

https://ria.ru/20240313/putin-1932667526.html

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в мире, москва, сергей лавров, владимир путин, сша