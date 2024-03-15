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Белый дом выразил беспокойство из-за российской ядерной риторики
Белый дом выразил беспокойство из-за российской ядерной риторики - РИА Новости, 15.03.2024
Белый дом выразил беспокойство из-за российской ядерной риторики
Ядерная риторика Москвы, в том числе российского лидера Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова и министра иностранных дел Сергея Лаврова,... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T23:33
2024-03-15T23:33
2024-03-15T23:33
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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Ядерная риторика Москвы, в том числе российского лидера Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова и министра иностранных дел Сергея Лаврова, вызывает беспокойство, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби. "Ядерная риторика, исходящая из Москвы, не только от Путина, но и от Лаврова, Пескова и других, вызывает беспокойство", - сказал Кирби в ходе брифинга. Представитель Белого дома заверил, что в США "очень, очень внимательно" следят за российскими ядерными силами и вновь повторил, что в Вашингтоне видят причин менять готовность собственных ядерных сил. Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что Россия готова применить ядерное оружие лишь в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны. По словам президента РФ, необходимости применять тактическое ядерное оружие в ходе спецоперации не было никогда.
https://ria.ru/20240313/putin-1932667526.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Москва, Сергей Лавров, Владимир Путин, США
Белый дом выразил беспокойство из-за российской ядерной риторики
Кирби: США обеспокоены позицией Путина и Лаврова по ядерному оружию