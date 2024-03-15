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Белый дом выразил беспокойство из-за российской ядерной риторики - РИА Новости, 15.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:33 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/bezopasnost-1933394425.html
Белый дом выразил беспокойство из-за российской ядерной риторики
Белый дом выразил беспокойство из-за российской ядерной риторики - РИА Новости, 15.03.2024
Белый дом выразил беспокойство из-за российской ядерной риторики
Ядерная риторика Москвы, в том числе российского лидера Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова и министра иностранных дел Сергея Лаврова,... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T23:33
2024-03-15T23:33
специальная военная операция на украине
в мире
москва
сергей лавров
владимир путин
сша
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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Ядерная риторика Москвы, в том числе российского лидера Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова и министра иностранных дел Сергея Лаврова, вызывает беспокойство, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби. "Ядерная риторика, исходящая из Москвы, не только от Путина, но и от Лаврова, Пескова и других, вызывает беспокойство", - сказал Кирби в ходе брифинга. Представитель Белого дома заверил, что в США "очень, очень внимательно" следят за российскими ядерными силами и вновь повторил, что в Вашингтоне видят причин менять готовность собственных ядерных сил. Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что Россия готова применить ядерное оружие лишь в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны. По словам президента РФ, необходимости применять тактическое ядерное оружие в ходе спецоперации не было никогда.
https://ria.ru/20240313/putin-1932667526.html
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в мире, москва, сергей лавров, владимир путин, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Москва, Сергей Лавров, Владимир Путин, США
Белый дом выразил беспокойство из-за российской ядерной риторики

Кирби: США обеспокоены позицией Путина и Лаврова по ядерному оружию

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Ядерная риторика Москвы, в том числе российского лидера Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова и министра иностранных дел Сергея Лаврова, вызывает беспокойство, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби.
"Ядерная риторика, исходящая из Москвы, не только от Путина, но и от Лаврова, Пескова и других, вызывает беспокойство", - сказал Кирби в ходе брифинга.
Президент РФ Владимир Путин во время интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
"Ядерная триада готова". Путин рассказал, что ждет интервентов в России
13 марта, 11:37
Представитель Белого дома заверил, что в США "очень, очень внимательно" следят за российскими ядерными силами и вновь повторил, что в Вашингтоне видят причин менять готовность собственных ядерных сил.
Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что Россия готова применить ядерное оружие лишь в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны. По словам президента РФ, необходимости применять тактическое ядерное оружие в ходе спецоперации не было никогда.
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12 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМоскваСергей ЛавровВладимир ПутинСША
 
 
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