https://ria.ru/20240315/bezopasnost-1933392907.html

Замгенсека ООН после обстрелов ЗАЭС призвала защищать ядерные объекты

Замгенсека ООН после обстрелов ЗАЭС призвала защищать ядерные объекты - РИА Новости, 15.03.2024

Замгенсека ООН после обстрелов ЗАЭС призвала защищать ядерные объекты

Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло на фоне обстрелов Запорожской АЭС призвала к обеспечению безопасности и защищенности ядерных объектов. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T23:12

2024-03-15T23:12

2024-03-15T23:20

специальная военная операция на украине

в мире

россия

энергодар

розмари дикарло

запорожская аэс

магатэ

оон

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ООН, 15 мар – РИА Новости. Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло на фоне обстрелов Запорожской АЭС призвала к обеспечению безопасности и защищенности ядерных объектов. "Мы вновь настаиваем на необходимости обеспечения целостности, безопасности и защищенности всех ядерных объектов", - сказала ДиКарло. Как сообщалось ранее в Telegram-канале станции, ВСУ обстреляли объект критической инфраструктуры ЗАЭС. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов уточнял, что вскоре после ротации персонала МАГАТЭ на Запорожской АЭС 12 марта после 18:00 возле ограждения склада дизельного топлива - в пяти метрах от ограждения - взорвалось безоболочное взрывное устройство массой 300-400 граммов. МАГАТЭ в пятницу выпустило заявление, комментируя актуальную ситуацию вокруг ЗАЭС. Гросси заявил, что военная активность вблизи АЭС стала повседневной реальностью, ситуация не улучшается, объект остается в опасности, и призвал к максимальной сдержанности, а также - к соблюдению пяти принципов, установленных Советом Безопасности ООН. При этом в Агентстве не назвали виновную в этой атаке сторону. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. В ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20240315/zaes-1933330644.html

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в мире, россия, энергодар, розмари дикарло, запорожская аэс, магатэ, оон