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Замгенсека ООН после обстрелов ЗАЭС призвала защищать ядерные объекты - РИА Новости, 15.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:12 15.03.2024 (обновлено: 23:20 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/bezopasnost-1933392907.html
Замгенсека ООН после обстрелов ЗАЭС призвала защищать ядерные объекты
Замгенсека ООН после обстрелов ЗАЭС призвала защищать ядерные объекты - РИА Новости, 15.03.2024
Замгенсека ООН после обстрелов ЗАЭС призвала защищать ядерные объекты
Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло на фоне обстрелов Запорожской АЭС призвала к обеспечению безопасности и защищенности ядерных объектов. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T23:12
2024-03-15T23:20
специальная военная операция на украине
в мире
россия
энергодар
розмари дикарло
запорожская аэс
магатэ
оон
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ООН, 15 мар – РИА Новости. Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло на фоне обстрелов Запорожской АЭС призвала к обеспечению безопасности и защищенности ядерных объектов. "Мы вновь настаиваем на необходимости обеспечения целостности, безопасности и защищенности всех ядерных объектов", - сказала ДиКарло. Как сообщалось ранее в Telegram-канале станции, ВСУ обстреляли объект критической инфраструктуры ЗАЭС. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов уточнял, что вскоре после ротации персонала МАГАТЭ на Запорожской АЭС 12 марта после 18:00 возле ограждения склада дизельного топлива - в пяти метрах от ограждения - взорвалось безоболочное взрывное устройство массой 300-400 граммов. МАГАТЭ в пятницу выпустило заявление, комментируя актуальную ситуацию вокруг ЗАЭС. Гросси заявил, что военная активность вблизи АЭС стала повседневной реальностью, ситуация не улучшается, объект остается в опасности, и призвал к максимальной сдержанности, а также - к соблюдению пяти принципов, установленных Советом Безопасности ООН. При этом в Агентстве не назвали виновную в этой атаке сторону. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. В ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20240315/zaes-1933330644.html
https://ria.ru/20240313/zaes-1932711762.html
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в мире, россия, энергодар, розмари дикарло, запорожская аэс, магатэ, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Энергодар, Розмари ДиКарло, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, ООН
Замгенсека ООН после обстрелов ЗАЭС призвала защищать ядерные объекты

Замгенсека ООН ДиКарло после обстрелов ЗАЭС призвала защищать ядерные объекты

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк Запорожскую АЭС
 Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожскую АЭС. Архивное фото
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ООН, 15 мар – РИА Новости. Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло на фоне обстрелов Запорожской АЭС призвала к обеспечению безопасности и защищенности ядерных объектов.
"Мы вновь настаиваем на необходимости обеспечения целостности, безопасности и защищенности всех ядерных объектов", - сказала ДиКарло.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси участвует в брифинге на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Военная активность вблизи ЗАЭС стала повседневной, заявил Гросси
Вчера, 18:38
Как сообщалось ранее в Telegram-канале станции, ВСУ обстреляли объект критической инфраструктуры ЗАЭС. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов уточнял, что вскоре после ротации персонала МАГАТЭ на Запорожской АЭС 12 марта после 18:00 возле ограждения склада дизельного топлива - в пяти метрах от ограждения - взорвалось безоболочное взрывное устройство массой 300-400 граммов.
МАГАТЭ в пятницу выпустило заявление, комментируя актуальную ситуацию вокруг ЗАЭС. Гросси заявил, что военная активность вблизи АЭС стала повседневной реальностью, ситуация не улучшается, объект остается в опасности, и призвал к максимальной сдержанности, а также - к соблюдению пяти принципов, установленных Советом Безопасности ООН.
При этом в Агентстве не назвали виновную в этой атаке сторону.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
В ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
МИД России сообщил, как будет расценивать призывы отдать ЗАЭС Украине
13 марта, 13:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЭнергодарРозмари ДиКарлоЗапорожская АЭСМАГАТЭООН
 
 
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