https://ria.ru/20240315/bespilotniki-1933103379.html

В Липецкой области нейтрализовали два беспилотника

В Липецкой области нейтрализовали два беспилотника - РИА Новости, 15.03.2024

В Липецкой области нейтрализовали два беспилотника

В Липецкой области перехватили два беспилотника, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T08:17

2024-03-15T08:17

2024-03-15T09:03

специальная военная операция на украине

липецкая область

игорь артамонов

безопасность

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ВОРОНЕЖ, 14 мар — РИА Новости. В Липецкой области перехватили два беспилотника, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале."Два БПЛА были подавлены дежурными средствами в Становлянском округе на безопасном расстоянии от жилых домов", — написал глава области.Жертв и разрушений нет.Из-за обнаружения дронов в регионе вводили режим воздушной опасности.ВСУ в последние дни активизировали попытки атаковать приграничные и центральные регионы России. Российские средства ПВО уничтожают десятки объектов в день.За минувшее утро в Белгородской и Калужской областях перехватили девять дронов и два снаряда "Града".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

липецкая область

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2024

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липецкая область, игорь артамонов, безопасность