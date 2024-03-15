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В Липецкой области нейтрализовали два беспилотника
В Липецкой области нейтрализовали два беспилотника - РИА Новости, 15.03.2024
В Липецкой области нейтрализовали два беспилотника
В Липецкой области перехватили два беспилотника, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T08:17
2024-03-15T08:17
2024-03-15T09:03
специальная военная операция на украине
липецкая область
игорь артамонов
безопасность
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ВОРОНЕЖ, 14 мар — РИА Новости. В Липецкой области перехватили два беспилотника, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале."Два БПЛА были подавлены дежурными средствами в Становлянском округе на безопасном расстоянии от жилых домов", — написал глава области.Жертв и разрушений нет.Из-за обнаружения дронов в регионе вводили режим воздушной опасности.ВСУ в последние дни активизировали попытки атаковать приграничные и центральные регионы России. Российские средства ПВО уничтожают десятки объектов в день.За минувшее утро в Белгородской и Калужской областях перехватили девять дронов и два снаряда "Града".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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липецкая область, игорь артамонов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Игорь Артамонов, Безопасность
В Липецкой области нейтрализовали два беспилотника
Губернатор Артамонов: в Липецкой области нейтрализовали два беспилотника