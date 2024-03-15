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Силы ПВО уничтожили украинские БПЛА над Белгородской и Калужской областями - РИА Новости, 15.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:16 15.03.2024 (обновлено: 07:24 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/bespilotniki-1933098124.html
Силы ПВО уничтожили украинские БПЛА над Белгородской и Калужской областями
Силы ПВО уничтожили украинские БПЛА над Белгородской и Калужской областями - РИА Новости, 15.03.2024
Силы ПВО уничтожили украинские БПЛА над Белгородской и Калужской областями
Дежурные силы российской ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников и два снаряда РСЗО "Град" над Белгородской и Калужской областями, сообщили в РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T07:16
2024-03-15T07:24
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
калужская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Дежурные силы российской ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников и два снаряда РСЗО "Град" над Белгородской и Калужской областями, сообщили в пятницу в Минобороны."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа и реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", — заявили в оборонном ведомстве.Отмечается, что дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили пять беспилотников и два реактивных снаряда над территориями Белгородской и Калужской областей.Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в своем Telegram-канале, что силы ПВО подавили ночью четыре беспилотника в Дзержинском районе.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
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безопасность, россия, калужская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Калужская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Силы ПВО уничтожили украинские БПЛА над Белгородской и Калужской областями

МО: силы ПВО в Белгородской и Калужской областях уничтожили пять БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Дежурные силы российской ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников и два снаряда РСЗО "Град" над Белгородской и Калужской областями, сообщили в пятницу в Минобороны.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа и реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", — заявили в оборонном ведомстве.
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Отмечается, что дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили пять беспилотников и два реактивных снаряда над территориями Белгородской и Калужской областей.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в своем Telegram-канале, что силы ПВО подавили ночью четыре беспилотника в Дзержинском районе.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКалужская областьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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