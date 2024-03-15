https://ria.ru/20240315/bespilotniki-1933098124.html

Силы ПВО уничтожили украинские БПЛА над Белгородской и Калужской областями

Силы ПВО уничтожили украинские БПЛА над Белгородской и Калужской областями - РИА Новости, 15.03.2024

Силы ПВО уничтожили украинские БПЛА над Белгородской и Калужской областями

Дежурные силы российской ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников и два снаряда РСЗО "Град" над Белгородской и Калужской областями, сообщили в РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T07:16

2024-03-15T07:16

2024-03-15T07:24

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

калужская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932588958_0:186:2982:1863_1920x0_80_0_0_9b899980a13ccf3e6d7e59812c8641c3.jpg

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Дежурные силы российской ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников и два снаряда РСЗО "Град" над Белгородской и Калужской областями, сообщили в пятницу в Минобороны."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа и реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", — заявили в оборонном ведомстве.Отмечается, что дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили пять беспилотников и два реактивных снаряда над территориями Белгородской и Калужской областей.Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в своем Telegram-канале, что силы ПВО подавили ночью четыре беспилотника в Дзержинском районе.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, калужская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины