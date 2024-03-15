https://ria.ru/20240315/belorussiya-1933272305.html

Белоруссии в 2020 году помог Бог, заявил Лукашенко

Белоруссии в 2020 году помог Бог, заявил Лукашенко - РИА Новости, 15.03.2024

Белоруссии в 2020 году помог Бог, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии в 2020 году помог Бог, в противном случае в республике при содействии оппозиции стояли бы войска РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T15:54

2024-03-15T15:54

2024-03-15T15:54

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МИНСК, 15 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии в 2020 году помог Бог, в противном случае в республике при содействии оппозиции стояли бы войска НАТО. "Бог нам помог в 2020 году. Если бы мы тогда не выстояли, здесь была бы война. Они бы (оппозиция - ред.) сюда затащили войска НАТО. Представьте реакцию России - под Смоленском войска НАТО. Это же ядерная война была бы. Мы выстояли. Бог помог. Не бегающий президент с автоматом, там, с ребенком… Никто. Бог - он нас просто защитил", - приводит слова Лукашенко пресс-служба. По его словам, нынешняя ситуация еще опаснее и сложнее. "Опаснее тем, что мы ее не видим. Наполовину не видим. И я в том числе, имея больший объем информации. Поэтому надо аккуратно. Идем по тонкому льду. Лишний неверный шаг - провалимся. Нас никто не спасет", - отметил белорусский президент. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В феврале 2021 года КГБ Белоруссии заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20240228/belorussiya-1930065141.html

https://ria.ru/20240107/lukashenko-1920042743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко, нато, россия