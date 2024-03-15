https://ria.ru/20240315/belgorod-1933209173.html

В Белгороде опровергли сообщения о закрытых избирательных участках

В Белгороде опровергли сообщения о закрытых избирательных участках - РИА Новости, 15.03.2024

В Белгороде опровергли сообщения о закрытых избирательных участках

Мэрия Белгорода в Telegram-канале предупредила жителей о мошеннических звонках и опровергла слухи о якобы не работающих избирательных участках. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T13:26

2024-03-15T13:26

2024-03-15T13:27

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политика

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БЕЛГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Мэрия Белгорода в Telegram-канале предупредила жителей о мошеннических звонках и опровергла слухи о якобы не работающих избирательных участках. "Избирком сообщает. Если вам поступают звонки якобы из избирательной комиссии и говорят, что участки не работают - это мошенничество и фейк! Все участки на территории Белгородской области работают, избиратели голосуют", - говорится в сообщении. Жителей в очередной раз призвали доверять только официальным источникам информации. Голосование на выборах президента продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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политика, белгород, белгородская область