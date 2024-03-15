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В Белгороде опровергли сообщения о закрытых избирательных участках
В Белгороде опровергли сообщения о закрытых избирательных участках - РИА Новости, 15.03.2024
В Белгороде опровергли сообщения о закрытых избирательных участках
Мэрия Белгорода в Telegram-канале предупредила жителей о мошеннических звонках и опровергла слухи о якобы не работающих избирательных участках. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T13:26
2024-03-15T13:26
2024-03-15T13:27
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БЕЛГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Мэрия Белгорода в Telegram-канале предупредила жителей о мошеннических звонках и опровергла слухи о якобы не работающих избирательных участках. "Избирком сообщает. Если вам поступают звонки якобы из избирательной комиссии и говорят, что участки не работают - это мошенничество и фейк! Все участки на территории Белгородской области работают, избиратели голосуют", - говорится в сообщении. Жителей в очередной раз призвали доверять только официальным источникам информации. Голосование на выборах президента продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, белгород, белгородская область
Выборы президента России — 2024, Политика, Белгород, Белгородская область
В Белгороде опровергли сообщения о закрытых избирательных участках
Мэрия Белгорода опровергла слухи о закрытых избирательных участках