https://ria.ru/20240315/belgorod-1933155227.html
Утренний удар по Белгороду не нанес больших разрушений, сообщил Гладков
Утренний удар по Белгороду не нанес больших разрушений, сообщил Гладков - РИА Новости, 15.03.2024
Утренний удар по Белгороду не нанес больших разрушений, сообщил Гладков
Утренний удар по Белгороду со стороны ВСУ не нанес больших разрушений и обошелся без жертв, заявил журналистам губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T11:05
2024-03-15T11:05
2024-03-15T12:13
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БЕЛГОРОД, 15 мар – РИА Новости. Утренний удар по Белгороду со стороны ВСУ не нанес больших разрушений и обошелся без жертв, заявил журналистам губернатор региона Вячеслав Гладков."Только недавно у нас была ракетная опасность, опять враг нанес удар. Слава богу, что у нас больших разрушений нет, самое главное, что нет жертв, никто не погиб. Есть два раненых, помощь сейчас оказывается", - сказал губернатор журналистам после того, как проголосовал на избирательном участке.Губернатор подчеркнул, что утром в пятницу сигнал тревоги был объявлен несколько раньше, чем раньше. "Чуть-чуть больше было времени, и очень много (людей) забежало, укрылось, и это очень многих спасло. Надеюсь, так и будет дальше", - сказал Гладков.Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 8.10 мск. Жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам. Через 14 минут тревогу отменили. По данным мэра Белгорода Валентина Демидова, при утренней атаке Белгорода пострадали три человека.
https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгородская область
Утренний удар по Белгороду не нанес больших разрушений, сообщил Гладков
Гладков: после удара утром по Белгороду обошлось без жертв и больших разрушений
БЕЛГОРОД, 15 мар – РИА Новости. Утренний удар по Белгороду со стороны ВСУ не нанес больших разрушений и обошелся без жертв, заявил журналистам губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Только недавно у нас была ракетная опасность, опять враг нанес удар. Слава богу, что у нас больших разрушений нет, самое главное, что нет жертв, никто не погиб. Есть два раненых, помощь сейчас оказывается", - сказал губернатор журналистам после того, как проголосовал на избирательном участке.
Губернатор подчеркнул, что утром в пятницу сигнал тревоги был объявлен несколько раньше, чем раньше. "Чуть-чуть больше было времени, и очень много (людей) забежало, укрылось, и это очень многих спасло. Надеюсь, так и будет дальше", - сказал Гладков.
Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 8.10 мск. Жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам. Через 14 минут тревогу отменили. По данным мэра Белгорода Валентина Демидова, при утренней атаке Белгорода пострадали три человека.
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