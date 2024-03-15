https://ria.ru/20240315/belgorod-1933155227.html

Утренний удар по Белгороду не нанес больших разрушений, сообщил Гладков

Утренний удар по Белгороду не нанес больших разрушений, сообщил Гладков - РИА Новости, 15.03.2024

Утренний удар по Белгороду не нанес больших разрушений, сообщил Гладков

Утренний удар по Белгороду со стороны ВСУ не нанес больших разрушений и обошелся без жертв, заявил журналистам губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T11:05

2024-03-15T11:05

2024-03-15T12:13

специальная военная операция на украине

происшествия

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вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 15 мар – РИА Новости. Утренний удар по Белгороду со стороны ВСУ не нанес больших разрушений и обошелся без жертв, заявил журналистам губернатор региона Вячеслав Гладков."Только недавно у нас была ракетная опасность, опять враг нанес удар. Слава богу, что у нас больших разрушений нет, самое главное, что нет жертв, никто не погиб. Есть два раненых, помощь сейчас оказывается", - сказал губернатор журналистам после того, как проголосовал на избирательном участке.Губернатор подчеркнул, что утром в пятницу сигнал тревоги был объявлен несколько раньше, чем раньше. "Чуть-чуть больше было времени, и очень много (людей) забежало, укрылось, и это очень многих спасло. Надеюсь, так и будет дальше", - сказал Гладков.Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 8.10 мск. Жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам. Через 14 минут тревогу отменили. По данным мэра Белгорода Валентина Демидова, при утренней атаке Белгорода пострадали три человека.

https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html

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Кирилл Волков

происшествия, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородская область