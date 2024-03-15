https://ria.ru/20240315/analizy-1933080220.html
Россиян предупредили о мошенниках, которые пугают “плохими анализами”
Россиян предупредили о мошенниках, которые пугают “плохими анализами” - РИА Новости, 15.03.2024
Россиян предупредили о мошенниках, которые пугают “плохими анализами”
По закону никто не вправе звонить гражданам с информацией об их медицинских анализах и тем более предлагать какое-либо лечение за деньги. Такие звонки наверняка РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T02:15
2024-03-15T02:15
2024-03-15T02:15
общество
россия
мошенничество
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. По закону никто не вправе звонить гражданам с информацией об их медицинских анализах и тем более предлагать какое-либо лечение за деньги. Такие звонки наверняка исходят от мошенников, рассказал в интервью агентству “Прайм” управляющий партнер МКА "Аронов и Партнеры", адвокат Александр Аронов.Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе и прочие подобные данные составляют врачебную тайну.“Это означает, что врачи не вправе по телефону сообщать о результатах анализов и даже о факте обращения пациента за получением медицинской услуги и о результатах исследования”, — утверждает юрист.Если такой звонок поступил, уточните, из какой клиники. Если названия не последовало, просто кладите трубку. Если звонящий указал верное название и даже анализы, тоже положите трубку и сами перезвоните в медучреждение. Это поможет убедиться, что вы беседовали с мошенником, в руки которого попала база данных пациентов, заключил Аронов.
https://ria.ru/20240227/moshenniki-1929677343.html
https://ria.ru/20240202/moshenniki-1924953017.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, мошенничество
Общество, Россия, Мошенничество
Россиян предупредили о мошенниках, которые пугают “плохими анализами”
Адвокат Аронов: никто не вправе сообщать по телефону о результатах анализов
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости.
По закону никто не вправе звонить гражданам с информацией об их медицинских анализах и тем более предлагать какое-либо лечение за деньги. Такие звонки наверняка исходят от мошенников, рассказал в интервью
агентству “Прайм” управляющий партнер МКА "Аронов и Партнеры", адвокат Александр Аронов.
Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе и прочие подобные данные составляют врачебную тайну.
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“Это означает, что врачи не вправе по телефону сообщать о результатах анализов и даже о факте обращения пациента за получением медицинской услуги и о результатах исследования”, — утверждает юрист.
Если такой звонок поступил, уточните, из какой клиники. Если названия не последовало, просто кладите трубку. Если звонящий указал верное название и даже анализы, тоже положите трубку и сами перезвоните в медучреждение. Это поможет убедиться, что вы беседовали с мошенником, в руки которого попала база данных пациентов, заключил Аронов.
Названы два слова, которые нельзя произносить в разговоре с мошенниками