https://ria.ru/20240315/analizy-1933080220.html

Россиян предупредили о мошенниках, которые пугают “плохими анализами”

Россиян предупредили о мошенниках, которые пугают “плохими анализами” - РИА Новости, 15.03.2024

Россиян предупредили о мошенниках, которые пугают “плохими анализами”

По закону никто не вправе звонить гражданам с информацией об их медицинских анализах и тем более предлагать какое-либо лечение за деньги. Такие звонки наверняка РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T02:15

2024-03-15T02:15

2024-03-15T02:15

общество

россия

мошенничество

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. По закону никто не вправе звонить гражданам с информацией об их медицинских анализах и тем более предлагать какое-либо лечение за деньги. Такие звонки наверняка исходят от мошенников, рассказал в интервью агентству “Прайм” управляющий партнер МКА "Аронов и Партнеры", адвокат Александр Аронов.Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе и прочие подобные данные составляют врачебную тайну.“Это означает, что врачи не вправе по телефону сообщать о результатах анализов и даже о факте обращения пациента за получением медицинской услуги и о результатах исследования”, — утверждает юрист.Если такой звонок поступил, уточните, из какой клиники. Если названия не последовало, просто кладите трубку. Если звонящий указал верное название и даже анализы, тоже положите трубку и сами перезвоните в медучреждение. Это поможет убедиться, что вы беседовали с мошенником, в руки которого попала база данных пациентов, заключил Аронов.

https://ria.ru/20240227/moshenniki-1929677343.html

https://ria.ru/20240202/moshenniki-1924953017.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия, мошенничество