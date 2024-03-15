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Доходы от российских активов пойдут на оружие для Украины, заявил Шольц - РИА Новости, 15.03.2024
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18:29 15.03.2024 (обновлено: 18:55 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/aktivy-1933327642.html
Доходы от российских активов пойдут на оружие для Украины, заявил Шольц
Доходы от российских активов пойдут на оружие для Украины, заявил Шольц - РИА Новости, 15.03.2024
Доходы от российских активов пойдут на оружие для Украины, заявил Шольц
Доходы от замороженных в Европе российских активов потратят на оружие для Киева, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с лидерами... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T18:29
2024-03-15T18:55
в мире
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БЕРЛИН, 15 мар — РИА Новости. Доходы от замороженных в Европе российских активов потратят на оружие для Киева, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с лидерами Франции и Польши."Мы будем использовать доходы от замороженных в Европе российских активов, чтобы финансово поддержать закупку оружия для Украины", — сказал он.По словам Шольца, в понедельник, 18 марта, министры обороны НАТО и союзных стран встретятся в Рамштайне, чтобы обсудить конкретные детали.Недружественные страны с февраля 2022 года замораживают суверенные активы России и средства частных инвесторов. В том числе речь идет о валютных резервах в объеме около 300 миллиардов евро. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих средств. Около 200 миллиардов находится в ЕС — в основном на счетах бельгийской Euroclear. В октябре 2023-го компания сообщила, что за девять месяцев заработала около трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов. Предполагается, что эти деньги могут передать для помощи Украине.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД заморозку финансов назвали воровством.
https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html
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в мире, украина, европа, германия, олаф шольц, нато
В мире, Украина, Европа, Германия, Олаф Шольц, НАТО
Доходы от российских активов пойдут на оружие для Украины, заявил Шольц

Шольц: доходы от активов РФ будут использовать для покупки оружия Украине

© AP Photo / Markus SchreiberОлаф Шольц
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 15 мар — РИА Новости. Доходы от замороженных в Европе российских активов потратят на оружие для Киева, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с лидерами Франции и Польши.
"Мы будем использовать доходы от замороженных в Европе российских активов, чтобы финансово поддержать закупку оружия для Украины", — сказал он.
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По словам Шольца, в понедельник, 18 марта, министры обороны НАТО и союзных стран встретятся в Рамштайне, чтобы обсудить конкретные детали.
Недружественные страны с февраля 2022 года замораживают суверенные активы России и средства частных инвесторов. В том числе речь идет о валютных резервах в объеме около 300 миллиардов евро. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих средств.
Около 200 миллиардов находится в ЕС — в основном на счетах бельгийской Euroclear. В октябре 2023-го компания сообщила, что за девять месяцев заработала около трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов. Предполагается, что эти деньги могут передать для помощи Украине.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД заморозку финансов назвали воровством.
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