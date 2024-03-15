https://ria.ru/20240315/aktivy-1933079259.html

В США предложили использовать активы России для выплаты Киевом займа

В США предложили использовать активы России для выплаты Киевом займа - РИА Новости, 15.03.2024

В США предложили использовать активы России для выплаты Киевом займа

Глава комитета палаты представителей конгресса США по внешней политике Майкл Маккол в рамках инициативы о помощи Киеву в рамках займа или "ленд-лиза" предложил, РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T00:29

2024-03-15T00:29

2024-03-15T00:29

украина

сша

киев

майкл маккол

в мире

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_78300868cb3b8afa01085b38d8a6b61e.jpg

ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Глава комитета палаты представителей конгресса США по внешней политике Майкл Маккол в рамках инициативы о помощи Киеву в рамках займа или "ленд-лиза" предложил, чтобы Украина оплачивала этот долг из российских замороженных активов. Комитет по международным отношениям сената США ранее поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов на нужды Украины. При этом местные СМИ пишут, что республиканцы в палате представителей подготовили свой вариант плана помощи Украине в виде займов или "ленд-лиза", а не безвозмездной помощи, как было до сих пор. Сам Маккол ранее предположил, что идея была бы популярной среди законодателей. "Это закон REPO (одобренный комитетом сената в январе)... который позволил бы нам получить доступ к замороженным российским активам, чтобы помочь оплатить эту попытку (по выдаче Киеву займа вместо безвозмездной помощи). Это очень популярная идея", - сказал Маккол в ходе пресс-конференции. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".

https://ria.ru/20240314/aktivy-1932963104.html

https://ria.ru/20240310/aktivy-1932095150.html

украина

сша

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сша, киев, майкл маккол, в мире, россия