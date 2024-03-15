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Глава Абхазии досрочно проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
17:53 15.03.2024 (обновлено: 18:05 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/abkhaziya-1933315827.html
Глава Абхазии досрочно проголосовал на выборах президента России
Глава Абхазии досрочно проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 15.03.2024
Глава Абхазии досрочно проголосовал на выборах президента России
Президент Абхазии Аслан Бжания досрочно проголосовал на выборах президента России на участке, который был организован на территории посольства РФ в Сухуме,... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:53
2024-03-15T18:05
выборы президента россии — 2024
россия
абхазия
аслан бжания
политика
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СУХУМ, 15 мар - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания досрочно проголосовал на выборах президента России на участке, который был организован на территории посольства РФ в Сухуме, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики. "Представители исполнительной власти республики во главе с президентом Асланом Бжания в 17 часов проголосовали на территории посольства России в Абхазии", - говорится в сообщении. Президентские выборы в России в 2024 году назначены на 17 марта. Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата - Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В Абхазии участки откроются только 17 марта.
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россия, абхазия, аслан бжания, политика
Выборы президента России — 2024, Россия, Абхазия, Аслан Бжания, Политика
Глава Абхазии досрочно проголосовал на выборах президента России

Президент Абхазии Бжания проголосовал на участке в посольстве России в Сухуме

© Фото : Администрация Президента Республики АбхазияПрезидент Республики Абхазия Аслан Бжания принял участие в досрочном голосовании Президента России
Президент Республики Абхазия Аслан Бжания принял участие в досрочном голосовании Президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© Фото : Администрация Президента Республики Абхазия
Президент Республики Абхазия Аслан Бжания принял участие в досрочном голосовании Президента России
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СУХУМ, 15 мар - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания досрочно проголосовал на выборах президента России на участке, который был организован на территории посольства РФ в Сухуме, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.
"Представители исполнительной власти республики во главе с президентом Асланом Бжания в 17 часов проголосовали на территории посольства России в Абхазии", - говорится в сообщении.
Президентские выборы в России в 2024 году назначены на 17 марта. Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата - Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В Абхазии участки откроются только 17 марта.
 
Выборы президента России — 2024РоссияАбхазияАслан БжанияПолитика
 
 
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