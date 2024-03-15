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Глава Абхазии досрочно проголосовал на выборах президента России
Глава Абхазии досрочно проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 15.03.2024
Глава Абхазии досрочно проголосовал на выборах президента России
Президент Абхазии Аслан Бжания досрочно проголосовал на выборах президента России на участке, который был организован на территории посольства РФ в Сухуме,... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:53
2024-03-15T17:53
2024-03-15T18:05
выборы президента россии — 2024
россия
абхазия
аслан бжания
политика
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СУХУМ, 15 мар - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания досрочно проголосовал на выборах президента России на участке, который был организован на территории посольства РФ в Сухуме, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики. "Представители исполнительной власти республики во главе с президентом Асланом Бжания в 17 часов проголосовали на территории посольства России в Абхазии", - говорится в сообщении. Президентские выборы в России в 2024 году назначены на 17 марта. Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата - Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В Абхазии участки откроются только 17 марта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, абхазия, аслан бжания, политика
Выборы президента России — 2024, Россия, Абхазия, Аслан Бжания, Политика
Глава Абхазии досрочно проголосовал на выборах президента России
Президент Абхазии Бжания проголосовал на участке в посольстве России в Сухуме