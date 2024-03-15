https://ria.ru/20240315/abkhaziya-1933315827.html

Глава Абхазии досрочно проголосовал на выборах президента России

Глава Абхазии досрочно проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 15.03.2024

Глава Абхазии досрочно проголосовал на выборах президента России

Президент Абхазии Аслан Бжания досрочно проголосовал на выборах президента России на участке, который был организован на территории посольства РФ в Сухуме,... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T17:53

2024-03-15T17:53

2024-03-15T18:05

выборы президента россии — 2024

россия

абхазия

аслан бжания

политика

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СУХУМ, 15 мар - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания досрочно проголосовал на выборах президента России на участке, который был организован на территории посольства РФ в Сухуме, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики. "Представители исполнительной власти республики во главе с президентом Асланом Бжания в 17 часов проголосовали на территории посольства России в Абхазии", - говорится в сообщении. Президентские выборы в России в 2024 году назначены на 17 марта. Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата - Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В Абхазии участки откроются только 17 марта.

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, абхазия, аслан бжания, политика