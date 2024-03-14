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Модернизацию 39 женских консультаций запланировали в МО до конца 2024 года

Модернизацию 39 женских консультаций запланировали в МО до конца 2024 года - РИА Новости, 14.03.2024

Модернизацию 39 женских консультаций запланировали в МО до конца 2024 года

Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова рассказала о продвижении проекта "Наша женская консультация", который... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T15:41

2024-03-14T15:41

2024-03-14T15:41

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова рассказала о продвижении проекта "Наша женская консультация", который стартовал в регионе в прошлом году. По ее словам, в рамках него уже обновили 35 женских консультаций, сообщил телеканал "360". До конца 2024 года власти обещают модернизировать еще 39 консультаций. В число работ войдут изменения внешнего вида помещений, также появятся новые услуги, в числе которых индивидуальное сопровождение беременности. "В прошлом году обновили 35 консультаций, до конца этого года модернизируем еще 39. Установим единую навигацию и электронные табло с расписанием врачей, откроем кабинеты постановки на учет по беременности в день обращения. Оборудуем комфортные зоны ожидания с кулерами, вендинговыми автоматами и телевизорами", – добавила Стригункова.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)