Модернизацию 39 женских консультаций запланировали в МО до конца 2024 года
© РИА Новости / Александр КондратюкГинеколог: пациентку надо принять так, чтобы она чувствовала себя как дома
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова рассказала о продвижении проекта "Наша женская консультация", который стартовал в регионе в прошлом году. По ее словам, в рамках него уже обновили 35 женских консультаций, сообщил телеканал "360".
До конца 2024 года власти обещают модернизировать еще 39 консультаций. В число работ войдут изменения внешнего вида помещений, также появятся новые услуги, в числе которых индивидуальное сопровождение беременности.
"В прошлом году обновили 35 консультаций, до конца этого года модернизируем еще 39. Установим единую навигацию и электронные табло с расписанием врачей, откроем кабинеты постановки на учет по беременности в день обращения. Оборудуем комфортные зоны ожидания с кулерами, вендинговыми автоматами и телевизорами", – добавила Стригункова.
До конца 2024 года власти обещают модернизировать еще 39 консультаций. В число работ войдут изменения внешнего вида помещений, также появятся новые услуги, в числе которых индивидуальное сопровождение беременности.
"В прошлом году обновили 35 консультаций, до конца этого года модернизируем еще 39. Установим единую навигацию и электронные табло с расписанием врачей, откроем кабинеты постановки на учет по беременности в день обращения. Оборудуем комфортные зоны ожидания с кулерами, вендинговыми автоматами и телевизорами", – добавила Стригункова.