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Модернизацию 39 женских консультаций запланировали в МО до конца 2024 года - РИА Новости, 14.03.2024
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Новости Подмосковья
 
15:41 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/zhenskaya-1932981306.html
Модернизацию 39 женских консультаций запланировали в МО до конца 2024 года
Модернизацию 39 женских консультаций запланировали в МО до конца 2024 года - РИА Новости, 14.03.2024
Модернизацию 39 женских консультаций запланировали в МО до конца 2024 года
Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова рассказала о продвижении проекта "Наша женская консультация", который... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T15:41
2024-03-14T15:41
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова рассказала о продвижении проекта "Наша женская консультация", который стартовал в регионе в прошлом году. По ее словам, в рамках него уже обновили 35 женских консультаций, сообщил телеканал "360". До конца 2024 года власти обещают модернизировать еще 39 консультаций. В число работ войдут изменения внешнего вида помещений, также появятся новые услуги, в числе которых индивидуальное сопровождение беременности. "В прошлом году обновили 35 консультаций, до конца этого года модернизируем еще 39. Установим единую навигацию и электронные табло с расписанием врачей, откроем кабинеты постановки на учет по беременности в день обращения. Оборудуем комфортные зоны ожидания с кулерами, вендинговыми автоматами и телевизорами", – добавила Стригункова.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Модернизацию 39 женских консультаций запланировали в МО до конца 2024 года

© РИА Новости / Александр КондратюкГинеколог: пациентку надо принять так, чтобы она чувствовала себя как дома
Гинеколог: пациентку надо принять так, чтобы она чувствовала себя как дома - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова рассказала о продвижении проекта "Наша женская консультация", который стартовал в регионе в прошлом году. По ее словам, в рамках него уже обновили 35 женских консультаций, сообщил телеканал "360".

До конца 2024 года власти обещают модернизировать еще 39 консультаций. В число работ войдут изменения внешнего вида помещений, также появятся новые услуги, в числе которых индивидуальное сопровождение беременности.

"В прошлом году обновили 35 консультаций, до конца этого года модернизируем еще 39. Установим единую навигацию и электронные табло с расписанием врачей, откроем кабинеты постановки на учет по беременности в день обращения. Оборудуем комфортные зоны ожидания с кулерами, вендинговыми автоматами и телевизорами", – добавила Стригункова.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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