https://ria.ru/20240314/zemletryasenie-1933032240.html

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 14.03.2024

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья японской префектуры Фукусима, сообщает главное метеорологическое агентство страны. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T18:24

2024-03-14T18:24

2024-03-14T18:55

в мире

япония

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

фукусима (префектура)

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья японской префектуры Фукусима, сообщает главное метеорологическое агентство страны.Землетрясение было зафиксировано в 00.14 по местному времени (18.14 мск). Очаг залегал на глубине 50 километров.Угрозы цунами нет. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) изначально сообщал, что магнитуда составляла 5,7. По его информации, эпицентр землетрясения располагался в 15 километрах от города Иваки.Землетрясение произошло через три дня после 13-й годовщины сильнейшего землетрясения магнитудой 9,0 и последовавшего гигантского цунами, обрушившихся на северо-восток Японии. Жертвами стихийного бедствия считаются 22 222 человека.Цунами сделало печально известной на весь мир АЭС "Фукусима-1". Высота волны в пять раз превысила прогнозы, вода преодолела все защитные сооружения и вывела из строя систему охлаждения реакторов. Авария на станции стала самой крупной в истории после чернобыльской трагедии. Целые поселки попали в зону выселения, которая по мере работ по дезактивации с тех пор сокращается каждый год.

https://ria.ru/20240101/zemletryaseniya-1919351820.html

https://ria.ru/20240206/yaponiya-1925598335.html

япония

фукусима (префектура)

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в мире, япония, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), фукусима (префектура)