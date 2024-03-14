https://ria.ru/20240314/zemletryasenie-1933032240.html
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 14.03.2024
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья японской префектуры Фукусима, сообщает главное метеорологическое агентство страны. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T18:24
2024-03-14T18:24
2024-03-14T18:55
в мире
япония
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
фукусима (префектура)
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья японской префектуры Фукусима, сообщает главное метеорологическое агентство страны.Землетрясение было зафиксировано в 00.14 по местному времени (18.14 мск). Очаг залегал на глубине 50 километров.Угрозы цунами нет. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) изначально сообщал, что магнитуда составляла 5,7. По его информации, эпицентр землетрясения располагался в 15 километрах от города Иваки.Землетрясение произошло через три дня после 13-й годовщины сильнейшего землетрясения магнитудой 9,0 и последовавшего гигантского цунами, обрушившихся на северо-восток Японии. Жертвами стихийного бедствия считаются 22 222 человека.Цунами сделало печально известной на весь мир АЭС "Фукусима-1". Высота волны в пять раз превысила прогнозы, вода преодолела все защитные сооружения и вывела из строя систему охлаждения реакторов. Авария на станции стала самой крупной в истории после чернобыльской трагедии. Целые поселки попали в зону выселения, которая по мере работ по дезактивации с тех пор сокращается каждый год.
https://ria.ru/20240101/zemletryaseniya-1919351820.html
https://ria.ru/20240206/yaponiya-1925598335.html
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в мире, япония, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), фукусима (префектура)
В мире, Япония, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), Фукусима (префектура)
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8
У побережья японской префектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 5,8