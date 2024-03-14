https://ria.ru/20240314/zelenskiy-1932882129.html
На передовую. Слова Зеленского о России вызвали гнев в Сети
На передовую. Слова Зеленского о России вызвали гнев в Сети - РИА Новости, 14.03.2024
На передовую. Слова Зеленского о России вызвали гнев в Сети
Пользователи Х осудили президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что победа Украины необходима для "выживания демократии в мире". РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T10:41
2024-03-14T10:41
2024-03-14T10:41
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владимир зеленский
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Пользователи Х осудили президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что победа Украины необходима для "выживания демократии в мире"."Сколько денег тебе еще нужно?" — задался вопросом читатель."Каждого, кто верит словам Зеленского, надо отправить на передовую", — призвал другой."На руках Зеленского кровь сотен тысяч молодых украинцев. Он выбрал войну тогда, когда ситуацию можно было разрешить путем мирных переговоров", — укорил третий."Украина – это не демократия", — заявил пользователь."Лучший способ защитить жизнь и демократию — это достичь мирного соглашения в этом конфликте. Нет причин для гибели стольких людей", — заключили в дискуссии.Москва не раз указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле не видят предпосылок для перехода ситуации в мирное русло. По его словам, абсолютный приоритет — достижение целей спецоперации, но сейчас это возможно только военным путем.
https://ria.ru/20240314/ukraina-1932865202.html
https://ria.ru/20240312/putin-1932493150.html
https://ria.ru/20240308/zelenskiy-1931959492.html
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в мире, россия, украина, москва, владимир зеленский, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости.
Пользователи Х
осудили президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что победа Украины необходима для "выживания демократии в мире".
"Сколько денег тебе еще нужно?" — задался вопросом читатель.
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"Каждого, кто верит словам Зеленского, надо отправить на передовую", — призвал другой.
"На руках Зеленского кровь сотен тысяч молодых украинцев. Он выбрал войну тогда, когда ситуацию можно было разрешить путем мирных переговоров", — укорил третий.
"Украина – это не демократия", — заявил пользователь.
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"Лучший способ защитить жизнь и демократию — это достичь мирного соглашения в этом конфликте. Нет причин для гибели стольких людей", — заключили в дискуссии.
Москва
не раз указывала, что готова к переговорам, но Киев
на законодательном уровне ввел запрет на них. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
, в Кремле не видят предпосылок для перехода ситуации в мирное русло. По его словам, абсолютный приоритет — достижение целей спецоперации, но сейчас это возможно только военным путем.
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