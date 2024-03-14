https://ria.ru/20240314/zelenskiy-1932882129.html

На передовую. Слова Зеленского о России вызвали гнев в Сети

На передовую. Слова Зеленского о России вызвали гнев в Сети - РИА Новости, 14.03.2024

На передовую. Слова Зеленского о России вызвали гнев в Сети

Пользователи Х осудили президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что победа Украины необходима для "выживания демократии в мире". РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T10:41

2024-03-14T10:41

2024-03-14T10:41

в мире

россия

украина

москва

владимир зеленский

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926570_0:41:3072:1769_1920x0_80_0_0_632584298636edaff678fee1c75b7dad.jpg

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Пользователи Х осудили президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что победа Украины необходима для "выживания демократии в мире"."Сколько денег тебе еще нужно?" — задался вопросом читатель."Каждого, кто верит словам Зеленского, надо отправить на передовую", — призвал другой."На руках Зеленского кровь сотен тысяч молодых украинцев. Он выбрал войну тогда, когда ситуацию можно было разрешить путем мирных переговоров", — укорил третий."Украина – это не демократия", — заявил пользователь."Лучший способ защитить жизнь и демократию — это достичь мирного соглашения в этом конфликте. Нет причин для гибели стольких людей", — заключили в дискуссии.Москва не раз указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле не видят предпосылок для перехода ситуации в мирное русло. По его словам, абсолютный приоритет — достижение целей спецоперации, но сейчас это возможно только военным путем.

https://ria.ru/20240314/ukraina-1932865202.html

https://ria.ru/20240312/putin-1932493150.html

https://ria.ru/20240308/zelenskiy-1931959492.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, москва, владимир зеленский, дмитрий песков