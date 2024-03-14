https://ria.ru/20240314/zaryadka-1932859721.html

На крупных магистралях Москвы появятся зарядные хабы для электромобилей

На крупных магистралях Москвы появятся зарядные хабы для электромобилей - РИА Новости, 14.03.2024

На крупных магистралях Москвы появятся зарядные хабы для электромобилей

Зарядные хабы для электромобилей планируют разместить на крупнейших магистралях в Москве, там смогут одновременно заряжаться до 15-20 электромобилей за полчаса, РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T09:04

2024-03-14T09:04

2024-03-14T09:06

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Зарядные хабы для электромобилей планируют разместить на крупнейших магистралях в Москве, там смогут одновременно заряжаться до 15-20 электромобилей за полчаса, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "К 2025 году планируем устанавливать 200-300 быстрых зарядных станций ежегодно, а также размещать зарядные хабы на крупнейших магистралях - там смогут одновременно заряжаться до 15-20 электромобилей за полчаса. Рассчитываем, что такие условия будут мотивировать москвичей все чаще делать выбор в пользу электромобилей", - рассказал Ликсутов. Он отметил, что с каждым месяцем все больше водителей пересаживается на электромобили, в том числе и благодаря тому, что в Москве развивают инфраструктуру для них.

https://ria.ru/20240220/putin-1928592430.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, москва, максим ликсутов , авто