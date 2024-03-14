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На крупных магистралях Москвы появятся зарядные хабы для электромобилей
На крупных магистралях Москвы появятся зарядные хабы для электромобилей - РИА Новости, 14.03.2024
На крупных магистралях Москвы появятся зарядные хабы для электромобилей
Зарядные хабы для электромобилей планируют разместить на крупнейших магистралях в Москве, там смогут одновременно заряжаться до 15-20 электромобилей за полчаса, РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T09:04
2024-03-14T09:04
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Зарядные хабы для электромобилей планируют разместить на крупнейших магистралях в Москве, там смогут одновременно заряжаться до 15-20 электромобилей за полчаса, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "К 2025 году планируем устанавливать 200-300 быстрых зарядных станций ежегодно, а также размещать зарядные хабы на крупнейших магистралях - там смогут одновременно заряжаться до 15-20 электромобилей за полчаса. Рассчитываем, что такие условия будут мотивировать москвичей все чаще делать выбор в пользу электромобилей", - рассказал Ликсутов. Он отметил, что с каждым месяцем все больше водителей пересаживается на электромобили, в том числе и благодаря тому, что в Москве развивают инфраструктуру для них.
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РИА Новости
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технологии, москва, максим ликсутов , авто
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Технологии, Москва, Максим Ликсутов , Авто
На крупных магистралях Москвы появятся зарядные хабы для электромобилей
Ликсутов: зарядные хабы для электромобилей установят на крупных магистралях
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Зарядные хабы для электромобилей планируют разместить на крупнейших магистралях в Москве, там смогут одновременно заряжаться до 15-20 электромобилей за полчаса, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"К 2025 году планируем устанавливать 200-300 быстрых зарядных станций ежегодно, а также размещать зарядные хабы на крупнейших магистралях - там смогут одновременно заряжаться до 15-20 электромобилей за полчаса. Рассчитываем, что такие условия будут мотивировать москвичей все чаще делать выбор в пользу электромобилей", - рассказал Ликсутов.
Он отметил, что с каждым месяцем все больше водителей пересаживается на электромобили, в том числе и благодаря тому, что в Москве развивают инфраструктуру для них.
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