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Медведев поднял вопрос диспропорции заработных плат
Медведев поднял вопрос диспропорции заработных плат - РИА Новости, 14.03.2024
Медведев поднял вопрос диспропорции заработных плат
Существует много примеров, когда люди одной должности на разных предприятиях получают разные зарплаты, этой проблемой надо заниматься, заявил председатель... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T18:36
2024-03-14T18:36
2024-03-14T18:36
дмитрий медведев
единая россия
экономика
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Существует много примеров, когда люди одной должности на разных предприятиях получают разные зарплаты, этой проблемой надо заниматься, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Нам нужно думать о будущем и применительно к оборонно-промышленному комплексу, и применительно к другим нашим предприятиям, чтобы не было диспропорции… У нас много примеров, когда два завода стоят рядом в наших крупнейших промышленных центрах, а зарплаты у людей одного уровня совершенно разные. И это вызывает диспропорции, недовольства. Этим надо заниматься, это сложная задача, займемся обязательно", - сказал Медведев на заседании программной комиссии партии "Единая Россия". Кроме того, он добавил, что нужно провести дискуссию по вопросу повышения доли заработной платы в валовом продукте.
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дмитрий медведев, единая россия, экономика
Дмитрий Медведев, Единая Россия, Экономика
Медведев поднял вопрос диспропорции заработных плат
Медведев призвал заняться проблемой диспропорции заработных плат
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Существует много примеров, когда люди одной должности на разных предприятиях получают разные зарплаты, этой проблемой надо заниматься, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Нам нужно думать о будущем и применительно к оборонно-промышленному комплексу, и применительно к другим нашим предприятиям, чтобы не было диспропорции… У нас много примеров, когда два завода стоят рядом в наших крупнейших промышленных центрах, а зарплаты у людей одного уровня совершенно разные. И это вызывает диспропорции, недовольства. Этим надо заниматься, это сложная задача, займемся обязательно", - сказал Медведев на заседании программной комиссии партии "Единая Россия".
Кроме того, он добавил, что нужно провести дискуссию по вопросу повышения доли заработной платы в валовом продукте.
И пусть весь мир подождет — Россия займется собой