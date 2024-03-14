https://ria.ru/20240314/zarplaty-1933035113.html

Медведев поднял вопрос диспропорции заработных плат

Медведев поднял вопрос диспропорции заработных плат - РИА Новости, 14.03.2024

Медведев поднял вопрос диспропорции заработных плат

Существует много примеров, когда люди одной должности на разных предприятиях получают разные зарплаты, этой проблемой надо заниматься, заявил председатель... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T18:36

2024-03-14T18:36

2024-03-14T18:36

дмитрий медведев

единая россия

экономика

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Существует много примеров, когда люди одной должности на разных предприятиях получают разные зарплаты, этой проблемой надо заниматься, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Нам нужно думать о будущем и применительно к оборонно-промышленному комплексу, и применительно к другим нашим предприятиям, чтобы не было диспропорции… У нас много примеров, когда два завода стоят рядом в наших крупнейших промышленных центрах, а зарплаты у людей одного уровня совершенно разные. И это вызывает диспропорции, недовольства. Этим надо заниматься, это сложная задача, займемся обязательно", - сказал Медведев на заседании программной комиссии партии "Единая Россия". Кроме того, он добавил, что нужно провести дискуссию по вопросу повышения доли заработной платы в валовом продукте.

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

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дмитрий медведев, единая россия, экономика