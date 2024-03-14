https://ria.ru/20240314/zaporozhe-1932911424.html

Киевские власти сообщили о строительстве "крепости" в Запорожской области

Киевские власти сообщили о строительстве "крепости" в Запорожской области - РИА Новости, 14.03.2024

Киевские власти сообщили о строительстве "крепости" в Запорожской области

Назначенный украинскими властями глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров заявил в своем Telegram-канале, что в подконтрольной ВСУ части... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T11:56

2024-03-14T11:56

2024-03-14T11:56

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров заявил в своем Telegram-канале, что в подконтрольной ВСУ части российского региона "ежедневно строится настоящая крепость". Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр - город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. "Ежедневно строим настоящую Запорожскую крепость. Сверхпрочные железобетонные конструкции, сплошная линия минно-взрывных заграждений, разнообразные препятствия из колючей проволоки - именно такой современный подход к построению фортификационных сооружений", - написал Федоров. Ранее он сообщил, что на строительство фортификаций в подконтрольной Киеву части региона правительство Украины выделило 1,3 миллиарда гривен (34,2 миллиона долларов). Со своей стороны, военный эксперт, майор запаса нацгвардии Украины Алексей Гетьман ранее выразил мнение, что украинским войскам, возможно, предстоит еще отступать из-за неготовности полевых укреплений. Владимир Зеленский ранее сообщал, что на Украине начато строительство трех линий фортификационных сооружений протяженностью 2 тысячи километров. Ранее в Пентагоне заявляли, что украинским военным без возобновления американской помощи придется решать, какие города они в состоянии удержать. Законопроект, предполагающий, помимо прочего, ассигнование на нужды Киева более 60 миллиардов долларов, был утвержден сенатом США, но забуксовал в палате представителей. Зеленский признавал, что Украина будет ослаблена на поле боя, если не получит обещанную США помощь в течение месяца.

https://ria.ru/20240229/obstanovka-1930030710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, запорожская область, россия, вооруженные силы украины