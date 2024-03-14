https://ria.ru/20240314/zaderzhanie-1932993787.html

В Запорожской области задержали украинских диверсантов

В Запорожской области задержали украинских диверсантов - РИА Новости, 14.03.2024

В Запорожской области задержали украинских диверсантов

Два гражданина Украины задержаны в Запорожской области, где они собирали информацию о расположении российских войск, возбуждено дело о диверсии, сообщили... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T16:20

2024-03-14T16:20

2024-03-14T16:20

специальная военная операция на украине

запорожская область

украина

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости. Два гражданина Украины задержаны в Запорожской области, где они собирали информацию о расположении российских войск, возбуждено дело о диверсии, сообщили журналистам в региональном управлении ФСБ. "Задержаны двое граждан Украины, предоставлявшие сведения о местоположении военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации для нанесения ракетно-артиллерийских ударов", - говорится в сообщении УФСБ по Запорожской области. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 и 3 ст. 281 УК РФ "Диверсия". Задержанным грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы. Кроме того, в местах жительства задержанных были обнаружены и изъяты документы и другие улики, подтверждающие их противоправные действия.

https://ria.ru/20240307/fsb-1931747309.html

https://ria.ru/20240228/shpion-1929963333.html

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запорожская область, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность