https://ria.ru/20240314/zaderzhanie-1932993787.html
В Запорожской области задержали украинских диверсантов
В Запорожской области задержали украинских диверсантов - РИА Новости, 14.03.2024
В Запорожской области задержали украинских диверсантов
Два гражданина Украины задержаны в Запорожской области, где они собирали информацию о расположении российских войск, возбуждено дело о диверсии, сообщили... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T16:20
2024-03-14T16:20
2024-03-14T16:20
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МЕЛИТОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости. Два гражданина Украины задержаны в Запорожской области, где они собирали информацию о расположении российских войск, возбуждено дело о диверсии, сообщили журналистам в региональном управлении ФСБ. "Задержаны двое граждан Украины, предоставлявшие сведения о местоположении военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации для нанесения ракетно-артиллерийских ударов", - говорится в сообщении УФСБ по Запорожской области. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 и 3 ст. 281 УК РФ "Диверсия". Задержанным грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы. Кроме того, в местах жительства задержанных были обнаружены и изъяты документы и другие улики, подтверждающие их противоправные действия.
https://ria.ru/20240307/fsb-1931747309.html
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запорожская область, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
В Запорожской области задержали украинских диверсантов
ФСБ: в Запорожской области задержали двух украинских диверсантов
МЕЛИТОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости. Два гражданина Украины задержаны в Запорожской области, где они собирали информацию о расположении российских войск, возбуждено дело о диверсии, сообщили журналистам в региональном управлении ФСБ.
"Задержаны двое граждан Украины, предоставлявшие сведения о местоположении военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации для нанесения ракетно-артиллерийских ударов", - говорится в сообщении УФСБ по Запорожской области.
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В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 и 3 ст. 281 УК РФ
"Диверсия". Задержанным грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Кроме того, в местах жительства задержанных были обнаружены и изъяты документы и другие улики, подтверждающие их противоправные действия.
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