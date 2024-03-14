https://ria.ru/20240314/zaderzhanie-1932851820.html

Жительницу Мариуполя задержали по подозрению в шпионаже

Жительницу Мариуполя задержали по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 14.03.2024

Жительницу Мариуполя задержали по подозрению в шпионаже

Жительницу Мариуполя задержали по подозрению в шпионаже, сообщило УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T07:03

2024-03-14T07:03

2024-03-14T11:44

мариуполь

россия

донецкая народная республика

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932906742_0:0:1989:1119_1920x0_80_0_0_b2c8aac914710a210e2c96605a1e49e6.jpg

ДОНЕЦК 14 мар - РИА Новости. Жительницу Мариуполя задержали по подозрению в шпионаже, сообщило УФСБ России по ДНР. "Установлено, что задержанная собирала информацию о местах расположения подразделений Минобороны России вблизи Мариуполя и передавала ее украинским спецслужбам в социальных сетях", - сообщили в ведомстве. Также в УФСБ предоставили видео задержания подозреваемой и скриншоты переписки в месcенджере, в которой представители спецслужб Украины просят женщину за вознаграждение узнать расположение блокпостов, а также проверить, летают ли в указанном районе беспилотники. Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж).

https://ria.ru/20240312/zaderzhanie-1932403395.html

мариуполь

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мариуполь, россия, донецкая народная республика, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)