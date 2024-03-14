Рейтинг@Mail.ru
Жительницу Мариуполя задержали по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 14.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:03 14.03.2024 (обновлено: 11:44 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/zaderzhanie-1932851820.html
Жительницу Мариуполя задержали по подозрению в шпионаже
Жительницу Мариуполя задержали по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 14.03.2024
Жительницу Мариуполя задержали по подозрению в шпионаже
Жительницу Мариуполя задержали по подозрению в шпионаже, сообщило УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T07:03
2024-03-14T11:44
мариуполь
россия
донецкая народная республика
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932906742_0:0:1989:1119_1920x0_80_0_0_b2c8aac914710a210e2c96605a1e49e6.jpg
ДОНЕЦК 14 мар - РИА Новости. Жительницу Мариуполя задержали по подозрению в шпионаже, сообщило УФСБ России по ДНР. "Установлено, что задержанная собирала информацию о местах расположения подразделений Минобороны России вблизи Мариуполя и передавала ее украинским спецслужбам в социальных сетях", - сообщили в ведомстве. Также в УФСБ предоставили видео задержания подозреваемой и скриншоты переписки в месcенджере, в которой представители спецслужб Украины просят женщину за вознаграждение узнать расположение блокпостов, а также проверить, летают ли в указанном районе беспилотники. Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж).
https://ria.ru/20240312/zaderzhanie-1932403395.html
мариуполь
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932906742_186:0:1678:1119_1920x0_80_0_0_eb5f0b60f55d04d43af4cf7b7fd22f32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мариуполь, россия, донецкая народная республика, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Мариуполь, Россия, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жительницу Мариуполя задержали по подозрению в шпионаже

УФСБ: жительницу Мариуполя задержали по подозрению в шпионаже

© ФСБ РоссииЗадержание жительницы Мариуполя, подозреваемой в шпионаже
Задержание жительницы Мариуполя, подозреваемой в шпионаже
© ФСБ России
Задержание жительницы Мариуполя, подозреваемой в шпионаже
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК 14 мар - РИА Новости. Жительницу Мариуполя задержали по подозрению в шпионаже, сообщило УФСБ России по ДНР.
"Установлено, что задержанная собирала информацию о местах расположения подразделений Минобороны России вблизи Мариуполя и передавала ее украинским спецслужбам в социальных сетях", - сообщили в ведомстве.
Также в УФСБ предоставили видео задержания подозреваемой и скриншоты переписки в месcенджере, в которой представители спецслужб Украины просят женщину за вознаграждение узнать расположение блокпостов, а также проверить, летают ли в указанном районе беспилотники.
Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж).
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Источник: обвиняемого в шпионаже иностранца Пэка задержали во Владивостоке
12 марта, 03:18
 
МариупольРоссияДонецкая Народная РеспубликаПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала