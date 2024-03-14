https://ria.ru/20240314/zaderzhanie-1932851820.html
Жительницу Мариуполя задержали по подозрению в шпионаже
Жительницу Мариуполя задержали по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 14.03.2024
Жительницу Мариуполя задержали по подозрению в шпионаже
Жительницу Мариуполя задержали по подозрению в шпионаже, сообщило УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T07:03
2024-03-14T07:03
2024-03-14T11:44
мариуполь
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донецкая народная республика
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ДОНЕЦК 14 мар - РИА Новости. Жительницу Мариуполя задержали по подозрению в шпионаже, сообщило УФСБ России по ДНР. "Установлено, что задержанная собирала информацию о местах расположения подразделений Минобороны России вблизи Мариуполя и передавала ее украинским спецслужбам в социальных сетях", - сообщили в ведомстве. Также в УФСБ предоставили видео задержания подозреваемой и скриншоты переписки в месcенджере, в которой представители спецслужб Украины просят женщину за вознаграждение узнать расположение блокпостов, а также проверить, летают ли в указанном районе беспилотники. Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж).
https://ria.ru/20240312/zaderzhanie-1932403395.html
мариуполь
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мариуполь, россия, донецкая народная республика, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Мариуполь, Россия, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жительницу Мариуполя задержали по подозрению в шпионаже
УФСБ: жительницу Мариуполя задержали по подозрению в шпионаже