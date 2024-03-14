https://ria.ru/20240314/yakutiya-1933048604.html
Глава Якутии рассказал Путину о планах по снижению бедности в регионе
Глава Якутии рассказал Путину о планах по снижению бедности в регионе - РИА Новости, 14.03.2024
Глава Якутии рассказал Путину о планах по снижению бедности в регионе
Глава Якутии Айсен Николаев сообщил президенту России Владимиру Путину, что в республике один из самых высоких показателей бедности в стране – 15%, в ближайшие... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T19:49
2024-03-14T19:49
2024-03-14T19:49
россия
айсен николаев
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экономика
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев сообщил президенту России Владимиру Путину, что в республике один из самых высоких показателей бедности в стране – 15%, в ближайшие годы власти региона планируют снизить его в два раза, а количество бедных среди многодетных семей – в три раза. Президент РФ в четверг провел встречу с главой Якутии по видеосвязи. Николаев рассказал, что в республике достаточно высок процент бедного населения — один из самых больших показателей в стране, но за последние годы удалось его сократить на 41 тысячу человек. "Вместе с тем мы ставим задачу с 15% бедных у нас в республике в следующие годы снизить ее почти до среднероссийских (показателей) - в два раза. Вы задачу поставили до 7 (%) довести в среднем по стране. Мы ставим задачу минимум хотя бы до 7,5 довести в следующие годы. Здесь, конечно, особый акцент будет сделан на снижение бедности среди многодетных. Среди многодетных у нас бедность тоже большая - мы оцениваем ее где-то 34-35%... Где-то в три раза мы хотим ее снизить", — сказал Николаев.
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россия, айсен николаев, владимир путин, экономика
Россия, Айсен Николаев, Владимир Путин, Экономика
Глава Якутии рассказал Путину о планах по снижению бедности в регионе
Глава Якутии Николаев рассказал Путину о планах по снижению бедности в регионе
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев сообщил президенту России Владимиру Путину, что в республике один из самых высоких показателей бедности в стране – 15%, в ближайшие годы власти региона планируют снизить его в два раза, а количество бедных среди многодетных семей – в три раза.
Президент РФ в четверг провел встречу с главой Якутии по видеосвязи. Николаев рассказал, что в республике достаточно высок процент бедного населения — один из самых больших показателей в стране, но за последние годы удалось его сократить на 41 тысячу человек.
"Вместе с тем мы ставим задачу с 15% бедных у нас в республике в следующие годы снизить ее почти до среднероссийских (показателей) - в два раза. Вы задачу поставили до 7 (%) довести в среднем по стране. Мы ставим задачу минимум хотя бы до 7,5 довести в следующие годы. Здесь, конечно, особый акцент будет сделан на снижение бедности среди многодетных. Среди многодетных у нас бедность тоже большая - мы оцениваем ее где-то 34-35%... Где-то в три раза мы хотим ее снизить", — сказал Николаев.
Путин будет поддерживать диалог с главой Якутии перед поездкой в регион