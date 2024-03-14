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Путин будет поддерживать диалог с главой Якутии перед поездкой в регион - РИА Новости, 14.03.2024
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19:29 14.03.2024 (обновлено: 21:23 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/yakutiya-1933044505.html
Путин будет поддерживать диалог с главой Якутии перед поездкой в регион
Путин будет поддерживать диалог с главой Якутии перед поездкой в регион - РИА Новости, 14.03.2024
Путин будет поддерживать диалог с главой Якутии перед поездкой в регион
Президент России Владимир Путин заявил, что они с главой Якутии Айсеном Николаевым будут оставаться в "оперативном контакте" все время вплоть до поездки главы... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T19:29
2024-03-14T21:23
политика
владимир путин
айсен николаев
якутск
"лидеры россии"
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что они с главой Якутии Айсеном Николаевым будут оставаться в "оперативном контакте" все время вплоть до поездки главы государства в республику.Путин во вторник сообщил, что в ближайшее время посетит Якутию. В четверг президент побеседовал с главой региона, встреча прошла в режиме видеоконференции."Мы в оперативном контакте с вами останемся все это время до встречи уже в республике. Уверен, просто не сомневаюсь: по всем основным вопросам мы решения необходимые примем с тем, чтобы обеспечить стабильное, уверенное развитие республики в будущем", - обратился Путин к главе региона, завершая встречу.Он предложил ему: "Вы со своей стороны, а я - со своей, давайте сейчас подготовим совместную работу и, уверен, добьемся хороших результатов".Путин отметил, что проработку наиболее актуальных для региона проблем, которые во время встречи озвучил глава Якутии, откладывать не будут."В долгий ящик откладывать, конечно, не будем. Вы - со своей стороны, а я попрошу коллег из правительства, чтобы все вопросы, которые мы сейчас обсуждали, были проработаны... Сейчас подготовим все эти вопросы с тем, чтобы они были уже в хорошей степени проработки и в ходе моей поездки рабочей чтобы мы точки все расставили", - сказал Путин.Он также попросил Николаева пригласить на эту встречу в регионе мэра Якутска Евгения Григорьева, с которым президент пообщался на днях во время беседы с победителями конкурса управленцев "Лидеры России".
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
https://ria.ru/20240314/yakutiya-1933048604.html
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политика, владимир путин, айсен николаев, якутск, "лидеры россии"
Политика, Владимир Путин, Айсен Николаев, Якутск, "Лидеры России"
Путин будет поддерживать диалог с главой Якутии перед поездкой в регион

Путин будет поддерживать связь с губернатором Николаевым перед поездкой в Якутию

© РИА Новости / Игорь АгеенкоЯкутск
Якутск - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Якутск. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что они с главой Якутии Айсеном Николаевым будут оставаться в "оперативном контакте" все время вплоть до поездки главы государства в республику.
Путин во вторник сообщил, что в ближайшее время посетит Якутию. В четверг президент побеседовал с главой региона, встреча прошла в режиме видеоконференции.
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"Мы в оперативном контакте с вами останемся все это время до встречи уже в республике. Уверен, просто не сомневаюсь: по всем основным вопросам мы решения необходимые примем с тем, чтобы обеспечить стабильное, уверенное развитие республики в будущем", - обратился Путин к главе региона, завершая встречу.
Он предложил ему: "Вы со своей стороны, а я - со своей, давайте сейчас подготовим совместную работу и, уверен, добьемся хороших результатов".
Путин отметил, что проработку наиболее актуальных для региона проблем, которые во время встречи озвучил глава Якутии, откладывать не будут.
"В долгий ящик откладывать, конечно, не будем. Вы - со своей стороны, а я попрошу коллег из правительства, чтобы все вопросы, которые мы сейчас обсуждали, были проработаны... Сейчас подготовим все эти вопросы с тем, чтобы они были уже в хорошей степени проработки и в ходе моей поездки рабочей чтобы мы точки все расставили", - сказал Путин.
Он также попросил Николаева пригласить на эту встречу в регионе мэра Якутска Евгения Григорьева, с которым президент пообщался на днях во время беседы с победителями конкурса управленцев "Лидеры России".
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ПолитикаВладимир ПутинАйсен НиколаевЯкутск"Лидеры России"
 
 
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