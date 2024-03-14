https://ria.ru/20240314/yakutiya-1933039864.html
Путин попросил главу Якутии доложить о важных векторах развития региона
Путин попросил главу Якутии доложить о важных векторах развития региона - РИА Новости, 14.03.2024
Путин попросил главу Якутии доложить о важных векторах развития региона
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с главой Якутии Айсеном Николаевым попросил его доложить о наиболее важных направлениях развития региона,... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T19:03
2024-03-14T19:03
2024-03-14T19:03
политика
россия
владимир путин
айсен николаев
республика саха (якутия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152745/09/1527450988_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5e431f6068dc81b540a8cf0ebb4e1b06.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с главой Якутии Айсеном Николаевым попросил его доложить о наиболее важных направлениях развития региона, чтобы обсуждение в ходе предстоящей поездки в республику было более предметным. Путин во вторник сообщил, что в ближайшее время посетит Якутию. В четверг президент побеседовал с главой региона, встреча прошла в режиме видеоконференции. "Мы договаривались увидеться, я хотел с вами переговорить в этой связи, такая поездка рабочая готовится в республику. Но хотел бы с вами переговорить на предмет того, чтобы определить наиболее важные с точки зрения развития республики направления", - обратился Путин к Николаеву. Как отметил президент, это нужно для того, чтобы коллеги в Москве также могли подготовиться к обсуждению этих вопросов во время предстоящей поездки в республику. "С тем, чтобы наша с вами рабочая встреча прямо на тех объектах, которые вы считаете наиболее важными для развития республики, чтобы обсуждение всех этих проблем было предметным и принесло бы конкретные результаты", - добавил Путин.
https://ria.ru/20240312/putin-1932605183.html
россия
республика саха (якутия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152745/09/1527450988_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_51c1f2c78eabc5358507a497af6eb9b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, айсен николаев, республика саха (якутия)
Политика, Россия, Владимир Путин, Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия)
Путин попросил главу Якутии доложить о важных векторах развития региона
Путин попросил Николаева рассказать о самых важных направлениях развития Якутии
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с главой Якутии Айсеном Николаевым попросил его доложить о наиболее важных направлениях развития региона, чтобы обсуждение в ходе предстоящей поездки в республику было более предметным.
Путин во вторник сообщил, что в ближайшее время посетит Якутию. В четверг президент побеседовал с главой региона, встреча прошла в режиме видеоконференции.
"Мы договаривались увидеться, я хотел с вами переговорить в этой связи, такая поездка рабочая готовится в республику. Но хотел бы с вами переговорить на предмет того, чтобы определить наиболее важные с точки зрения развития республики направления", - обратился Путин к Николаеву.
Как отметил президент, это нужно для того, чтобы коллеги в Москве
также могли подготовиться к обсуждению этих вопросов во время предстоящей поездки в республику. "С тем, чтобы наша с вами рабочая встреча прямо на тех объектах, которые вы считаете наиболее важными для развития республики, чтобы обсуждение всех этих проблем было предметным и принесло бы конкретные результаты", - добавил Путин.
Путин рассказал о возможности, которую даст мост через Лену в Якутске