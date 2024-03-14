https://ria.ru/20240314/yakutiya-1933039864.html

Путин попросил главу Якутии доложить о важных векторах развития региона

Путин попросил главу Якутии доложить о важных векторах развития региона - РИА Новости, 14.03.2024

Путин попросил главу Якутии доложить о важных векторах развития региона

Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с главой Якутии Айсеном Николаевым попросил его доложить о наиболее важных направлениях развития региона,... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T19:03

2024-03-14T19:03

2024-03-14T19:03

политика

россия

владимир путин

айсен николаев

республика саха (якутия)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с главой Якутии Айсеном Николаевым попросил его доложить о наиболее важных направлениях развития региона, чтобы обсуждение в ходе предстоящей поездки в республику было более предметным. Путин во вторник сообщил, что в ближайшее время посетит Якутию. В четверг президент побеседовал с главой региона, встреча прошла в режиме видеоконференции. "Мы договаривались увидеться, я хотел с вами переговорить в этой связи, такая поездка рабочая готовится в республику. Но хотел бы с вами переговорить на предмет того, чтобы определить наиболее важные с точки зрения развития республики направления", - обратился Путин к Николаеву. Как отметил президент, это нужно для того, чтобы коллеги в Москве также могли подготовиться к обсуждению этих вопросов во время предстоящей поездки в республику. "С тем, чтобы наша с вами рабочая встреча прямо на тех объектах, которые вы считаете наиболее важными для развития республики, чтобы обсуждение всех этих проблем было предметным и принесло бы конкретные результаты", - добавил Путин.

https://ria.ru/20240312/putin-1932605183.html

россия

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, айсен николаев, республика саха (якутия)