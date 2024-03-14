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Путин попросил главу Якутии доложить о важных векторах развития региона - РИА Новости, 14.03.2024
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19:03 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/yakutiya-1933039864.html
Путин попросил главу Якутии доложить о важных векторах развития региона
Путин попросил главу Якутии доложить о важных векторах развития региона - РИА Новости, 14.03.2024
Путин попросил главу Якутии доложить о важных векторах развития региона
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с главой Якутии Айсеном Николаевым попросил его доложить о наиболее важных направлениях развития региона,... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T19:03
2024-03-14T19:03
политика
россия
владимир путин
айсен николаев
республика саха (якутия)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с главой Якутии Айсеном Николаевым попросил его доложить о наиболее важных направлениях развития региона, чтобы обсуждение в ходе предстоящей поездки в республику было более предметным. Путин во вторник сообщил, что в ближайшее время посетит Якутию. В четверг президент побеседовал с главой региона, встреча прошла в режиме видеоконференции. "Мы договаривались увидеться, я хотел с вами переговорить в этой связи, такая поездка рабочая готовится в республику. Но хотел бы с вами переговорить на предмет того, чтобы определить наиболее важные с точки зрения развития республики направления", - обратился Путин к Николаеву. Как отметил президент, это нужно для того, чтобы коллеги в Москве также могли подготовиться к обсуждению этих вопросов во время предстоящей поездки в республику. "С тем, чтобы наша с вами рабочая встреча прямо на тех объектах, которые вы считаете наиболее важными для развития республики, чтобы обсуждение всех этих проблем было предметным и принесло бы конкретные результаты", - добавил Путин.
https://ria.ru/20240312/putin-1932605183.html
россия
республика саха (якутия)
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политика, россия, владимир путин, айсен николаев, республика саха (якутия)
Политика, Россия, Владимир Путин, Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия)
Путин попросил главу Якутии доложить о важных векторах развития региона

Путин попросил Николаева рассказать о самых важных направлениях развития Якутии

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с главой Якутии Айсеном Николаевым попросил его доложить о наиболее важных направлениях развития региона, чтобы обсуждение в ходе предстоящей поездки в республику было более предметным.
Путин во вторник сообщил, что в ближайшее время посетит Якутию. В четверг президент побеседовал с главой региона, встреча прошла в режиме видеоконференции.
"Мы договаривались увидеться, я хотел с вами переговорить в этой связи, такая поездка рабочая готовится в республику. Но хотел бы с вами переговорить на предмет того, чтобы определить наиболее важные с точки зрения развития республики направления", - обратился Путин к Николаеву.
Как отметил президент, это нужно для того, чтобы коллеги в Москве также могли подготовиться к обсуждению этих вопросов во время предстоящей поездки в республику. "С тем, чтобы наша с вами рабочая встреча прямо на тех объектах, которые вы считаете наиболее важными для развития республики, чтобы обсуждение всех этих проблем было предметным и принесло бы конкретные результаты", - добавил Путин.
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинАйсен НиколаевРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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