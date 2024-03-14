https://ria.ru/20240314/yakutiya-1932917747.html

Путин проведет встречу с главой Якутии

Путин проведет встречу с главой Якутии - РИА Новости, 14.03.2024

Путин проведет встречу с главой Якутии

Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с главой Республики Саха (Якутия), которую собирается посетить, сообщил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T12:14

2024-03-14T12:14

2024-03-14T12:23

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

айсен николаев

республика саха (якутия)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с главой Республики Саха (Якутия), которую собирается посетить, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков"Также сегодня Путин уже во второй половине дня примет главу Республики Саха Якутия (Айсена) Николаева. Вы знаете, что Путин собирается туда достаточно скоро. Вот как раз они поговорят о том, определят основные моменты, на которых они будут концентрироваться в ходе визита президента в Якутию", - рассказал Песков журналистам.Он отметил, что у Путина планируется также ряд других рабочих встреч, которые будут непубличными.

https://ria.ru/20240312/putin-1932605183.html

россия

республика саха (якутия)

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Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, айсен николаев, республика саха (якутия)