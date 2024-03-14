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Путин проведет встречу с главой Якутии - РИА Новости, 14.03.2024
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12:14 14.03.2024 (обновлено: 12:23 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/yakutiya-1932917747.html
Путин проведет встречу с главой Якутии
Путин проведет встречу с главой Якутии - РИА Новости, 14.03.2024
Путин проведет встречу с главой Якутии
Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с главой Республики Саха (Якутия), которую собирается посетить, сообщил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T12:14
2024-03-14T12:23
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
айсен николаев
республика саха (якутия)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с главой Республики Саха (Якутия), которую собирается посетить, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков"Также сегодня Путин уже во второй половине дня примет главу Республики Саха Якутия (Айсена) Николаева. Вы знаете, что Путин собирается туда достаточно скоро. Вот как раз они поговорят о том, определят основные моменты, на которых они будут концентрироваться в ходе визита президента в Якутию", - рассказал Песков журналистам.Он отметил, что у Путина планируется также ряд других рабочих встреч, которые будут непубличными.
https://ria.ru/20240312/putin-1932605183.html
россия
республика саха (якутия)
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, айсен николаев, республика саха (якутия)
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия)
Путин проведет встречу с главой Якутии

Путин: Путин перед визитом в Якутию примет главу республики Николаева

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с главой Республики Саха (Якутия), которую собирается посетить, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Также сегодня Путин уже во второй половине дня примет главу Республики Саха Якутия (Айсена) Николаева. Вы знаете, что Путин собирается туда достаточно скоро. Вот как раз они поговорят о том, определят основные моменты, на которых они будут концентрироваться в ходе визита президента в Якутию", - рассказал Песков журналистам.
Он отметил, что у Путина планируется также ряд других рабочих встреч, которые будут непубличными.
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковАйсен НиколаевРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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