https://ria.ru/20240314/yakutiya-1932917747.html
Путин проведет встречу с главой Якутии
Путин проведет встречу с главой Якутии - РИА Новости, 14.03.2024
Путин проведет встречу с главой Якутии
Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с главой Республики Саха (Якутия), которую собирается посетить, сообщил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T12:14
2024-03-14T12:14
2024-03-14T12:23
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
айсен николаев
республика саха (якутия)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с главой Республики Саха (Якутия), которую собирается посетить, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков"Также сегодня Путин уже во второй половине дня примет главу Республики Саха Якутия (Айсена) Николаева. Вы знаете, что Путин собирается туда достаточно скоро. Вот как раз они поговорят о том, определят основные моменты, на которых они будут концентрироваться в ходе визита президента в Якутию", - рассказал Песков журналистам.Он отметил, что у Путина планируется также ряд других рабочих встреч, которые будут непубличными.
https://ria.ru/20240312/putin-1932605183.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, айсен николаев, республика саха (якутия)
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия)
Путин проведет встречу с главой Якутии
Путин: Путин перед визитом в Якутию примет главу республики Николаева
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с главой Республики Саха (Якутия), которую собирается посетить, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Также сегодня Путин уже во второй половине дня примет главу Республики Саха Якутия (Айсена) Николаева. Вы знаете, что Путин собирается туда достаточно скоро. Вот как раз они поговорят о том, определят основные моменты, на которых они будут концентрироваться в ходе визита президента в Якутию", - рассказал Песков журналистам.
Он отметил, что у Путина планируется также ряд других рабочих встреч, которые будут непубличными.
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