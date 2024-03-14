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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и области - РИА Новости, 14.03.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и области
Взрывы прогремели в Харькове на фоне воздушной тревоги, объявленной в регионе, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T22:32
2024-03-14T22:32
2024-03-14T22:32
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове на фоне воздушной тревоги, объявленной в регионе, сообщило украинское издание "Страна". "В Харькове и области слышны взрывы… в области объявлена воздушная тревога", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, харьков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и области
Страна.ua: в Харькове и области прогремели взрывы