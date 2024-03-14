https://ria.ru/20240314/vzryvy-1932846907.html

В Харькове прогремели взрывы, пишут СМИ

В Харькове прогремели взрывы, пишут СМИ - РИА Новости, 14.03.2024

В Харькове прогремели взрывы, пишут СМИ

Взрывы прогремели в Харькове, написало издание "Зеркало недели" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T05:02

2024-03-14T05:02

2024-03-14T05:09

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове, написало издание "Зеркало недели" в своем Telegram-канале."Харьков, местные паблики сообщают о взрывах в городе", — говорится в сообщении. Ранее в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Издание "Зеркало недели" сообщало о взрывах в Харьковской области, по предварительным данным, был атакован город Чугуев. Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20240314/panika-1932839831.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

харьков

украина

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в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, харьков, украина