https://ria.ru/20240314/vzryvy-1932846907.html
В Харькове прогремели взрывы, пишут СМИ
В Харькове прогремели взрывы, пишут СМИ - РИА Новости, 14.03.2024
В Харькове прогремели взрывы, пишут СМИ
Взрывы прогремели в Харькове, написало издание "Зеркало недели" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T05:02
2024-03-14T05:02
2024-03-14T05:09
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове, написало издание "Зеркало недели" в своем Telegram-канале."Харьков, местные паблики сообщают о взрывах в городе", — говорится в сообщении. Ранее в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Издание "Зеркало недели" сообщало о взрывах в Харьковской области, по предварительным данным, был атакован город Чугуев. Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20240314/panika-1932839831.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Харьков, Украина
В Харькове прогремели взрывы, пишут СМИ
"Зеркало недели": в Харькове прогремели взрывы