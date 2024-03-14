https://ria.ru/20240314/vzryvy-1932843740.html

В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.03.2024

В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прогремели в Харьковской области, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T03:20

2024-03-14T03:20

2024-03-14T03:25

специальная военная операция на украине

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харьковская область

чугуев

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Взрывы прогремели в Харьковской области, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Харьков, местные паблики сообщают о взрывах на территории области", — говорится в публикации. По предварительным данным, был атакован город Чугуев, пишет издание. Ранее в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20240314/panika-1932839831.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

чугуев

украина

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в мире, харьковская область, чугуев, вооруженные силы украины, украина