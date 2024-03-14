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В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.03.2024
В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в Харьковской области, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T03:20
2024-03-14T03:20
2024-03-14T03:25
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Взрывы прогремели в Харьковской области, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Харьков, местные паблики сообщают о взрывах на территории области", — говорится в публикации. По предварительным данным, был атакован город Чугуев, пишет издание. Ранее в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20240314/panika-1932839831.html
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в мире, харьковская область, чугуев, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Чугуев, Вооруженные силы Украины, Украина
В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Зеркало недели": в Харьковской области прогремели взрывы