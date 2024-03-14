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МИД России пригрозил Австрии ответом на высылку дипломатов - РИА Новости, 14.03.2024
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10:49 14.03.2024 (обновлено: 11:22 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/vysylka-1932884911.html
МИД России пригрозил Австрии ответом на высылку дипломатов
МИД России пригрозил Австрии ответом на высылку дипломатов - РИА Новости, 14.03.2024
МИД России пригрозил Австрии ответом на высылку дипломатов
Москва решительно осуждает высылку Австрией двух российских дипломатов, заявили в МИД. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T10:49
2024-03-14T11:22
россия
австрия
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Москва решительно осуждает высылку Австрией двух российских дипломатов, заявили в МИД.&quot;Ответные меры будут своевременно приняты&quot;, — говорится в релизе.Ответственность за последствия этого недружественного шага целиком лежит на австрийских властях, добавили в дипломатическом ведомстве.В начале недели МИД Австрии уведомил двух сотрудников российского посольства, что их объявят персонами нон грата из-за "несоответствия дипломатическому статусу". Сообщалось, что они должны покинуть страну до 19 марта. В российском посольстве выразили возмущение действиями Вены, подчеркнув, что та не предъявила никаких доказательств нарушения Конвенции о дипломатических сношениях, поэтому Москва считает это решение чисто политическим и категорически его не приемлет.
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россия, австрия, в мире
Россия, Австрия, В мире
МИД России пригрозил Австрии ответом на высылку дипломатов

МИД России пригрозил Австрии ответными мерами из-за высылки двух дипломатов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Москва решительно осуждает высылку Австрией двух российских дипломатов, заявили в МИД.
«

"Ответные меры будут своевременно приняты", — говорится в релизе.

Ответственность за последствия этого недружественного шага целиком лежит на австрийских властях, добавили в дипломатическом ведомстве.
В начале недели МИД Австрии уведомил двух сотрудников российского посольства, что их объявят персонами нон грата из-за "несоответствия дипломатическому статусу". Сообщалось, что они должны покинуть страну до 19 марта.
В российском посольстве выразили возмущение действиями Вены, подчеркнув, что та не предъявила никаких доказательств нарушения Конвенции о дипломатических сношениях, поэтому Москва считает это решение чисто политическим и категорически его не приемлет.
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