https://ria.ru/20240314/vysylka-1932884911.html

МИД России пригрозил Австрии ответом на высылку дипломатов

МИД России пригрозил Австрии ответом на высылку дипломатов - РИА Новости, 14.03.2024

МИД России пригрозил Австрии ответом на высылку дипломатов

Москва решительно осуждает высылку Австрией двух российских дипломатов, заявили в МИД. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T10:49

2024-03-14T10:49

2024-03-14T11:22

россия

австрия

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Москва решительно осуждает высылку Австрией двух российских дипломатов, заявили в МИД."Ответные меры будут своевременно приняты", — говорится в релизе.Ответственность за последствия этого недружественного шага целиком лежит на австрийских властях, добавили в дипломатическом ведомстве.В начале недели МИД Австрии уведомил двух сотрудников российского посольства, что их объявят персонами нон грата из-за "несоответствия дипломатическому статусу". Сообщалось, что они должны покинуть страну до 19 марта. В российском посольстве выразили возмущение действиями Вены, подчеркнув, что та не предъявила никаких доказательств нарушения Конвенции о дипломатических сношениях, поэтому Москва считает это решение чисто политическим и категорически его не приемлет.

https://ria.ru/20230706/diplomaty-1882574596.html

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