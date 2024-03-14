Рейтинг@Mail.ru
"Ростелеком" готов к попыткам Украины помешать ДЭГ на выборах - РИА Новости, 14.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
12:43 14.03.2024 (обновлено: 13:23 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/vybory-1932926436.html
"Ростелеком" готов к попыткам Украины помешать ДЭГ на выборах
"Ростелеком" готов к попыткам Украины помешать ДЭГ на выборах - РИА Новости, 14.03.2024
"Ростелеком" готов к попыткам Украины помешать ДЭГ на выборах
"Ростелеком" готов к попыткам Украины помешать электронному голосованию на выборах президента России, создана целая система барьеров, заявил глава "Ростелекома" РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T12:43
2024-03-14T13:23
выборы президента россии — 2024
технологии
украина
россия
михаил осеевский
ростелеком
выборы президента рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932920730_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_3dbe3163dd6aea21d02dfd27f13e026c.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. "Ростелеком" готов к попыткам Украины помешать электронному голосованию на выборах президента России, создана целая система барьеров, заявил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский на церемонии разделения ключей дистанционного электронного голосования (ДЭГ)."Мы находимся в состоянии войны с главным управлением разведки Украины, которое уже на протяжении целого ряда времени пытается разрушить всю инфраструктуру, созданную для выборов. Естественно, мы к этому были готовы. Более 2 тысяч сотрудников "Ростелекома" и наших коллег из других организаций находятся в режиме круглосуточной готовности. Мы создали целую систему барьеров, поэтому уверены, что мы отстоим свободу и независимость волеизъявления россиян", - сказал Осеевский.Он объяснил, что особенность нынешних выборов президента России заключается в непростой обстановке: страна находится в состоянии войны с главным управлением разведки Украины.Ранее в четверг председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что с начала избирательной компании 2024 года на сайт ЦИК России обрушилось 12 миллионов атак.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932920730_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_ee2017442697b17aa82147e4a187c8be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, украина, россия, михаил осеевский, ростелеком, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Технологии, Украина, Россия, Михаил Осеевский, Ростелеком, Выборы президента РФ
"Ростелеком" готов к попыткам Украины помешать ДЭГ на выборах

Осеевский: "Ростелеком" готов к попыткам Киева помешать электронному голосованию

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНосители для разделенного ключа расшифрования, который используется в московской системе дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ
Носители для разделенного ключа расшифрования, который используется в московской системе дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Носители для разделенного ключа расшифрования, который используется в московской системе дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. "Ростелеком" готов к попыткам Украины помешать электронному голосованию на выборах президента России, создана целая система барьеров, заявил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский на церемонии разделения ключей дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
"Мы находимся в состоянии войны с главным управлением разведки Украины, которое уже на протяжении целого ряда времени пытается разрушить всю инфраструктуру, созданную для выборов. Естественно, мы к этому были готовы. Более 2 тысяч сотрудников "Ростелекома" и наших коллег из других организаций находятся в режиме круглосуточной готовности. Мы создали целую систему барьеров, поэтому уверены, что мы отстоим свободу и независимость волеизъявления россиян", - сказал Осеевский.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
4 марта, 16:11
Он объяснил, что особенность нынешних выборов президента России заключается в непростой обстановке: страна находится в состоянии войны с главным управлением разведки Украины.
Ранее в четверг председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что с начала избирательной компании 2024 года на сайт ЦИК России обрушилось 12 миллионов атак.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Президентская кампания 2024
30 декабря 2023, 11:25
Инфографика
Выборы президента России: этапы избирательной кампанииПосмотреть
 
Выборы президента России — 2024ТехнологииУкраинаРоссияМихаил ОсеевскийРостелекомВыборы президента РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала