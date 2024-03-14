https://ria.ru/20240314/vybory-1932926436.html

"Ростелеком" готов к попыткам Украины помешать ДЭГ на выборах

"Ростелеком" готов к попыткам Украины помешать ДЭГ на выборах - РИА Новости, 14.03.2024

"Ростелеком" готов к попыткам Украины помешать ДЭГ на выборах

"Ростелеком" готов к попыткам Украины помешать электронному голосованию на выборах президента России, создана целая система барьеров, заявил глава "Ростелекома" РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T12:43

2024-03-14T12:43

2024-03-14T13:23

выборы президента россии — 2024

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михаил осеевский

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. "Ростелеком" готов к попыткам Украины помешать электронному голосованию на выборах президента России, создана целая система барьеров, заявил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский на церемонии разделения ключей дистанционного электронного голосования (ДЭГ)."Мы находимся в состоянии войны с главным управлением разведки Украины, которое уже на протяжении целого ряда времени пытается разрушить всю инфраструктуру, созданную для выборов. Естественно, мы к этому были готовы. Более 2 тысяч сотрудников "Ростелекома" и наших коллег из других организаций находятся в режиме круглосуточной готовности. Мы создали целую систему барьеров, поэтому уверены, что мы отстоим свободу и независимость волеизъявления россиян", - сказал Осеевский.Он объяснил, что особенность нынешних выборов президента России заключается в непростой обстановке: страна находится в состоянии войны с главным управлением разведки Украины.Ранее в четверг председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что с начала избирательной компании 2024 года на сайт ЦИК России обрушилось 12 миллионов атак.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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Ольга Фомченкова

технологии, украина, россия, михаил осеевский, ростелеком, выборы президента рф